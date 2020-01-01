Токеномика на KOLZ (KOLZ) Открийте ключова информация за KOLZ (KOLZ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KOLZ (KOLZ) KOLZ is a cutting-edge Web3 platform designed to bridge the gap between leading influencers in the cryptocurrency space, known as Key Opinion Leaders (KOLs), and their followers. By leveraging Sensay’s advanced AI-powered replication technology, KOLZ enables influencers to create digital replicas of themselves, allowing their followers unprecedented access to their knowledge, strategies, and insights. The KOLZ token is the primary utility token of this ecosystem, offering unique features and benefits for both users and influencers. Официален уебсайт: https://kolz.chat/ Бяла книга: https://docs.kolz.chat/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x288741b45ad4042f7b124e38b53cec5e9cca0376 Купете KOLZ сега!

Токеномика и анализ на цената за KOLZ (KOLZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KOLZ (KOLZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 483.10K $ 483.10K $ 483.10K Рекорд за всички времена: $ 0.0018898 $ 0.0018898 $ 0.0018898 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000030379678630476 $ 0.000030379678630476 $ 0.000030379678630476 Текуща цена: $ 0.00004831 $ 0.00004831 $ 0.00004831 Научете повече за цената на KOLZ (KOLZ)

Токеномика на KOLZ (KOLZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KOLZ (KOLZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KOLZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KOLZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KOLZ, разгледайте цената в реално време на токените KOLZ!

Как да купя KOLZ Интересувате се да добавите KOLZ (KOLZ) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KOLZ, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате KOLZ в MEXC сега!

История на цените на KOLZ (KOLZ) Анализирането на историята на цените на KOLZ помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KOLZ сега!

Прогноза за цената за KOLZ Искате ли да знаете какъв път може да поеме KOLZ? Нашата страница за прогноза за цената KOLZ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KOLZ сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!