БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на KoKoK The Roach днес е 0.01793 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KOKOK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KOKOK в MEXC сега.Цената в реално време на KoKoK The Roach днес е 0.01793 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KOKOK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KOKOK в MEXC сега.

Повече за KOKOK

KOKOKценова информация

Какво представлява KOKOK

Токеномика на KOKOK

KOKOK ценова прогноза

KOKOK История

Ръководство за закупуване за KOKOK

Конвертор на валута KOKOK във фиат

KOKOK спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

KoKoK The Roach Лого

KoKoK The Roach цена(KOKOK)

1 KOKOK към USD - цена в реално време:

$0.01793
$0.01793$0.01793
-2.81%1D
USD
KoKoK The Roach (KOKOK) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:31:25 (UTC+8)

Информация за цената за KoKoK The Roach (KOKOK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01706
$ 0.01706$ 0.01706
24-часов нисък
$ 0.01929
$ 0.01929$ 0.01929
24-часов висок

$ 0.01706
$ 0.01706$ 0.01706

$ 0.01929
$ 0.01929$ 0.01929

--
----

--
----

-1.76%

-2.81%

+1.75%

+1.75%

Цената в реално време за KoKoK The Roach (KOKOK) е$ 0.01793. През последните 24 часа KOKOK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01706 до най-висока стойност $ 0.01929, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KOKOK е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KOKOK има промяна от -1.76% за последния час, -2.81% за 24 часа и +1.75% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за KoKoK The Roach (KOKOK)

--
----

$ 56.62K
$ 56.62K$ 56.62K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Текущата пазарна капитализация на KoKoK The Roach е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 56.62K. Циркулиращото предлагане на KOKOK е --, като общото предлагане е --. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е --.

История на цените за KoKoK The Roach (KOKOK) USD

Проследете промените в цените за KoKoK The Roach днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0005184-2.81%
30 дни$ -0.00987-35.51%
60 дни$ -0.0391-68.57%
90 дни$ -0.08647-82.83%
KoKoK The Roach Промяна на цената днес

Днес KOKOK регистрира промяна от $ -0.0005184 (-2.81%), отразяваща последната му пазарна активност.

KoKoK The Roach 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00987 (-35.51%), което показва краткосрочното представяне на токена.

KoKoK The Roach 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни KOKOK отбеляза промяна на $ -0.0391 (-68.57%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

KoKoK The Roach 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.08647 (-82.83%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на KoKoK The Roach (KOKOK) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за KoKoK The Roach сега.

Какво е KoKoK The Roach (KOKOK)

KOKOK symbolizes the toughest “cockroach trader” in the crypto market, fearless amid market fluctuations, built on the Solana ecosystem.

KoKoK The Roach се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите KoKoK The Roach инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете KOKOK наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за KoKoK The Roach в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано KoKoK The Roach купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за KoKoK The Roach (USD)

Колко ще струва KoKoK The Roach (KOKOK) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от KoKoK The Roach (KOKOK) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за KoKoK The Roach.

Проверете прогнозата за цената за KoKoK The Roach сега!

Токеномика на KoKoK The Roach (KOKOK)

Разбирането на токеномиката на KoKoK The Roach (KOKOK) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените KOKOK сега!

Как да купя KoKoK The Roach (KOKOK)

Търсите как да купите KoKoK The Roach? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите KoKoK The Roach от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

KOKOK към местни валути

1 KoKoK The Roach(KOKOK) към VND
471.82795
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към AUD
A$0.0274329
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към GBP
0.0136268
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към EUR
0.0154198
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към USD
$0.01793
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към MYR
RM0.0751267
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към TRY
0.7539565
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към JPY
¥2.76122
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към ARS
ARS$26.0230641
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към RUB
1.4485647
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към INR
1.592184
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към IDR
Rp298.8332138
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към PHP
1.0528496
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към EGP
￡E.0.8468339
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към BRL
R$0.0962841
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към CAD
C$0.025102
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към BDT
2.1931976
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към NGN
25.9477581
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към COP
$69.4959628
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към ZAR
R.0.3109062
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към UAH
0.7521635
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към TZS
T.Sh.44.1624865
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към VES
Bs3.96253
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към CLP
$16.89006
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към PKR
Rs5.0363577
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към KZT
9.5018242
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към THB
฿0.5811113
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към TWD
NT$0.5517061
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към AED
د.إ0.0658031
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към CHF
Fr0.014344
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към HKD
HK$0.1393161
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към AMD
֏6.861811
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към MAD
.د.م0.1658525
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към MXN
$0.3329601
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към SAR
ريال0.0672375
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към ETB
Br2.7651646
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към KES
KSh2.3163767
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към JOD
د.أ0.01271237
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към PLN
0.0661617
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към RON
лв0.0790713
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към SEK
kr0.170335
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към BGN
лв0.0303017
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към HUF
Ft6.0329071
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към CZK
0.3785023
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към KWD
د.ك0.00548658
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към ILS
0.0582725
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към BOB
Bs0.1238963
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към AZN
0.030481
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към TJS
SM0.1651353
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към GEL
0.0485903
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към AOA
Kz16.4344587
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към BHD
.د.ب0.00674168
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към BMD
$0.01793
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към DKK
kr0.1160071
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към HNL
L0.4719176
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към MUR
0.8201182
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към NAD
$0.3098304
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към NOK
kr0.1814516
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към NZD
$0.0311982
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към PAB
B/.0.01793
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към PGK
K0.0754853
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към QAR
ر.ق0.0652652
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към RSD
дин.1.823481
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към UZS
soʻm216.0240467
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към ALL
L1.5027133
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към ANG
ƒ0.0320947
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към AWG
ƒ0.0320947
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към BBD
$0.03586
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към BAM
KM0.0301224
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към BIF
Fr53.03694
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към BND
$0.023309
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към BSD
$0.01793
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към JMD
$2.8806338
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към KHR
72.0079558
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към KMF
Fr7.63818
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към LAK
389.7826009
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към LKR
රු5.4647054
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към MDL
L0.303017
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към MGA
Ar80.765685
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към MOP
P0.1436193
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към MVR
0.274329
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към MWK
MK31.1284523
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към MZN
MT1.145727
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към NPR
रु2.5457014
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към PYG
127.15956
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към RWF
Fr26.05229
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към SBD
$0.1475639
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към SCR
0.2488684
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към SRD
$0.690305
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към SVC
$0.1568875
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към SZL
L0.3110855
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към TMT
m0.062755
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към TND
د.ت0.05266041
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към TTD
$0.1213861
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към UGX
Sh62.46812
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към XAF
Fr10.20217
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към XCD
$0.048411
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към XOF
Fr10.20217
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към XPF
Fr1.84679
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към BWP
P0.2409792
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към BZD
$0.0360393
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към CVE
$1.7085497
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към DJF
Fr3.17361
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към DOP
$1.1491337
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към DZD
د.ج2.3303621
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към FJD
$0.0405218
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към GNF
Fr155.90135
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към GTQ
Q0.1375231
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към GYD
$3.7549006
1 KoKoK The Roach(KOKOK) към ISK
kr2.24125

KoKoK The Roach ресурс

За по-задълбочено разбиране на KoKoK The Roach, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно KoKoK The Roach

Колко струва KoKoK The Roach (KOKOK) днес?
Цената в реално време на KOKOK в USD е 0.01793 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на KOKOK към USD?
Текущата цена на KOKOK към USD е $ 0.01793. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на KoKoK The Roach?
Пазарната капитализация за KOKOK е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на KOKOK?
Циркулиращото предлагане на KOKOK е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на KOKOK?
KOKOK постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на KOKOK?
KOKOK достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на KOKOK?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за KOKOK е $ 56.62K USD.
Ще се повиши ли KOKOK тази година?
KOKOK може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за KOKOK за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:31:25 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за KoKoK The Roach (KOKOK)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор KOKOK-към-USD

Сума

KOKOK
KOKOK
USD
USD

1 KOKOK = 0.01793 USD

Търговия на KOKOK

KOKOK/USDT
$0.01793
$0.01793$0.01793
-1.53%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,173.90
$109,173.90$109,173.90

-0.95%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,827.60
$3,827.60$3,827.60

-0.86%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02970
$0.02970$0.02970

-7.70%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.24
$185.24$185.24

-1.55%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,827.60
$3,827.60$3,827.60

-0.86%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,173.90
$109,173.90$109,173.90

-0.95%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.24
$185.24$185.24

-1.55%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.4973
$2.4973$2.4973

-1.05%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,076.30
$1,076.30$1,076.30

-0.74%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000748
$0.0000748$0.0000748

+49.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09367
$0.09367$0.09367

+836.70%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000650
$0.000650$0.000650

+225.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00058
$0.00058$0.00058

+222.22%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003179
$0.0000000000000000000000003179$0.0000000000000000000000003179

+22.31%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000003080
$0.000000003080$0.000000003080

+13.56%