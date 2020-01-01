Токеномика на Koala AI (KOKO) Открийте ключова информация за Koala AI (KOKO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Koala AI (KOKO) Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application. Официален уебсайт: https://www.koalaai.vip/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/FsA54yL49WKs7rWoGv9sUcbSGWCWV756jTD349e6H2yW Купете KOKO сега!

Токеномика и анализ на цената за Koala AI (KOKO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Koala AI (KOKO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Общо предлагане: $ 9.95T $ 9.95T $ 9.95T Циркулиращо предлагане: $ 9.11T $ 9.11T $ 9.11T FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Рекорд за всички времена: $ 0.0000086 $ 0.0000086 $ 0.0000086 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 Текуща цена: $ 0.00000034 $ 0.00000034 $ 0.00000034 Научете повече за цената на Koala AI (KOKO)

Токеномика на Koala AI (KOKO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Koala AI (KOKO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KOKO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KOKO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KOKO, разгледайте цената в реално време на токените KOKO!

История на цените на Koala AI (KOKO) Анализирането на историята на цените на KOKO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KOKO сега!

