Информация за K9 Finance DAO (KNINE) K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions. Официален уебсайт: https://www.k9finance.com/ Бяла книга: https://www.k9finance.com/litepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE Купете KNINE сега!

Токеномика и анализ на цената за K9 Finance DAO (KNINE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за K9 Finance DAO (KNINE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Общо предлагане: $ 999.59B $ 999.59B $ 999.59B Циркулиращо предлагане: $ 402.27B $ 402.27B $ 402.27B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Рекорд за всички времена: $ 0.00027 $ 0.00027 $ 0.00027 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 Текуща цена: $ 0.000002767 $ 0.000002767 $ 0.000002767 Научете повече за цената на K9 Finance DAO (KNINE)

Токеномика на K9 Finance DAO (KNINE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на K9 Finance DAO (KNINE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KNINE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KNINE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KNINE, разгледайте цената в реално време на токените KNINE!

Как да купя KNINE Интересувате се да добавите K9 Finance DAO (KNINE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KNINE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате KNINE в MEXC сега!

История на цените на K9 Finance DAO (KNINE) Анализирането на историята на цените на KNINE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KNINE сега!

Прогноза за цената за KNINE Искате ли да знаете какъв път може да поеме KNINE? Нашата страница за прогноза за цената KNINE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KNINE сега!

