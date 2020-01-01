Токеномика на Kingnet AI (KNET) Открийте ключова информация за Kingnet AI (KNET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kingnet AI (KNET) $KNET is the native token launched by KINGNET AI Laboratory, powering a multi-agent, natural language-based game development platform. On this platform, users can simply input natural language instructions to complete the entire process from asset generation to a playable prototype—dramatically simplifying game development and unlocking creative potential. Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/CfVs3waH2Z9TM397qSkaipTDhA9wWgtt8UchZKfwkYiu Купете KNET сега!

Токеномика и анализ на цената за Kingnet AI (KNET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kingnet AI (KNET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.02591 $ 0.02591 $ 0.02591 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.005112 $ 0.005112 $ 0.005112 Научете повече за цената на Kingnet AI (KNET)

Токеномика на Kingnet AI (KNET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kingnet AI (KNET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KNET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KNET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KNET, разгледайте цената в реално време на токените KNET!

Как да купя KNET Интересувате се да добавите Kingnet AI (KNET) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KNET, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате KNET в MEXC сега!

История на цените на Kingnet AI (KNET) Анализирането на историята на цените на KNET помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KNET сега!

Прогноза за цената за KNET Искате ли да знаете какъв път може да поеме KNET? Нашата страница за прогноза за цената KNET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KNET сега!

