Токеномика на Calamari Network (KMA) Открийте ключова информация за Calamari Network (KMA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM. Официален уебсайт: https://www.calamari.network/ Изследовател на блокове: https://pacific-explorer.manta.network/address/0x6745CF7A0aAca457F451a4b8c60c8504320F69d0

Токеномика и анализ на цената за Calamari Network (KMA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Calamari Network (KMA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 502.80K $ 502.80K $ 502.80K Рекорд за всички времена: $ 0.09699 $ 0.09699 $ 0.09699 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000055085950683925 $ 0.000055085950683925 $ 0.000055085950683925 Текуща цена: $ 0.00038528 $ 0.00038528 $ 0.00038528 Научете повече за цената на Calamari Network (KMA)

Токеномика на Calamari Network (KMA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Calamari Network (KMA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KMA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KMA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KMA, разгледайте цената в реално време на токените KMA!

Как да купя KMA Интересувате се да добавите Calamari Network (KMA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KMA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате KMA в MEXC сега!

История на цените на Calamari Network (KMA) Анализирането на историята на цените на KMA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KMA сега!

Прогноза за цената за KMA Искате ли да знаете какъв път може да поеме KMA? Нашата страница за прогноза за цената KMA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KMA сега!

