KLK Foundation цена(KLK)
+0.04%
-0.29%
-1.13%
-1.13%
Цената в реално време за KLK Foundation (KLK) е$ 0.4659. През последните 24 часа KLK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.4621 до най-висока стойност $ 0.4778, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KLK е $ 0.631953236889443, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.35187983578947896.
Що се отнася до краткосрочното представяне, KLK има промяна от +0.04% за последния час, -0.29% за 24 часа и -1.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
No.519
10.00%
BSC
Текущата пазарна капитализация на KLK Foundation е $ 46.59M, като 24-часовият обем на търговията е $ 393.50K. Циркулиращото предлагане на KLK е 100.00M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 465.90M.
Проследете промените в цените за KLK Foundation днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ -0.001355
|-0.29%
|30 дни
|$ +0.0005
|+0.10%
|60 дни
|$ +0.0134
|+2.96%
|90 дни
|$ -0.0228
|-4.67%
Днес KLK регистрира промяна от $ -0.001355 (-0.29%), отразяваща последната му пазарна активност.
През последните 30 дни цената се промени с $ +0.0005 (+0.10%), което показва краткосрочното представяне на токена.
При разширяване на прегледа до 60 дни KLK отбеляза промяна на $ +0.0134 (+2.96%), което дава по-широка перспектива за представянето му.
Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.0228 (-4.67%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.
The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.
KLK Foundation се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите KLK Foundation инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.
Освен това можете:
- Проверете KLK наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за KLK Foundation в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.
Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано KLK Foundation купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.
