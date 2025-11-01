БорсаDEX+
Цената в реално време на KLK Foundation днес е 0.4659 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KLK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KLK в MEXC сега.

Повече за KLK

KLKценова информация

Какво представлява KLK

Бяла книга KLK

Официален уебсайт на KLK

Токеномика на KLK

KLK ценова прогноза

KLK История

Ръководство за закупуване за KLK

Конвертор на валута KLK във фиат

KLK спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

KLK Foundation Лого

KLK Foundation цена(KLK)

1 KLK към USD - цена в реално време:

$0.4659
$0.4659$0.4659
-0.29%1D
USD
KLK Foundation (KLK) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:31:18 (UTC+8)

Информация за цената за KLK Foundation (KLK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.4621
$ 0.4621$ 0.4621
24-часов нисък
$ 0.4778
$ 0.4778$ 0.4778
24-часов висок

$ 0.4621
$ 0.4621$ 0.4621

$ 0.4778
$ 0.4778$ 0.4778

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896

+0.04%

-0.29%

-1.13%

-1.13%

Цената в реално време за KLK Foundation (KLK) е$ 0.4659. През последните 24 часа KLK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.4621 до най-висока стойност $ 0.4778, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KLK е $ 0.631953236889443, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.35187983578947896.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KLK има промяна от +0.04% за последния час, -0.29% за 24 часа и -1.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за KLK Foundation (KLK)

No.519

$ 46.59M
$ 46.59M$ 46.59M

$ 393.50K
$ 393.50K$ 393.50K

$ 465.90M
$ 465.90M$ 465.90M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

BSC

Текущата пазарна капитализация на KLK Foundation е $ 46.59M, като 24-часовият обем на търговията е $ 393.50K. Циркулиращото предлагане на KLK е 100.00M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 465.90M.

История на цените за KLK Foundation (KLK) USD

Проследете промените в цените за KLK Foundation днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.001355-0.29%
30 дни$ +0.0005+0.10%
60 дни$ +0.0134+2.96%
90 дни$ -0.0228-4.67%
KLK Foundation Промяна на цената днес

Днес KLK регистрира промяна от $ -0.001355 (-0.29%), отразяваща последната му пазарна активност.

KLK Foundation 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.0005 (+0.10%), което показва краткосрочното представяне на токена.

KLK Foundation 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни KLK отбеляза промяна на $ +0.0134 (+2.96%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

KLK Foundation 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.0228 (-4.67%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на KLK Foundation (KLK) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за KLK Foundation сега.

Какво е KLK Foundation (KLK)

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

KLK Foundation се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите KLK Foundation инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете KLK наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за KLK Foundation в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано KLK Foundation купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за KLK Foundation (USD)

Колко ще струва KLK Foundation (KLK) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от KLK Foundation (KLK) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за KLK Foundation.

Проверете прогнозата за цената за KLK Foundation сега!

Токеномика на KLK Foundation (KLK)

Разбирането на токеномиката на KLK Foundation (KLK) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените KLK сега!

Как да купя KLK Foundation (KLK)

Търсите как да купите KLK Foundation? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите KLK Foundation от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

KLK към местни валути

1 KLK Foundation(KLK) към VND
12,260.1585
1 KLK Foundation(KLK) към AUD
A$0.712827
1 KLK Foundation(KLK) към GBP
0.354084
1 KLK Foundation(KLK) към EUR
0.400674
1 KLK Foundation(KLK) към USD
$0.4659
1 KLK Foundation(KLK) към MYR
RM1.952121
1 KLK Foundation(KLK) към TRY
19.591095
1 KLK Foundation(KLK) към JPY
¥71.7486
1 KLK Foundation(KLK) към ARS
ARS$676.193283
1 KLK Foundation(KLK) към RUB
37.640061
1 KLK Foundation(KLK) към INR
41.37192
1 KLK Foundation(KLK) към IDR
Rp7,764.996894
1 KLK Foundation(KLK) към PHP
27.357648
1 KLK Foundation(KLK) към EGP
￡E.22.004457
1 KLK Foundation(KLK) към BRL
R$2.501883
1 KLK Foundation(KLK) към CAD
C$0.65226
1 KLK Foundation(KLK) към BDT
56.988888
1 KLK Foundation(KLK) към NGN
674.236503
1 KLK Foundation(KLK) към COP
$1,805.809764
1 KLK Foundation(KLK) към ZAR
R.8.078706
1 KLK Foundation(KLK) към UAH
19.544505
1 KLK Foundation(KLK) към TZS
T.Sh.1,147.534995
1 KLK Foundation(KLK) към VES
Bs102.9639
1 KLK Foundation(KLK) към CLP
$438.8778
1 KLK Foundation(KLK) към PKR
Rs130.866651
1 KLK Foundation(KLK) към KZT
246.899046
1 KLK Foundation(KLK) към THB
฿15.099819
1 KLK Foundation(KLK) към TWD
NT$14.335743
1 KLK Foundation(KLK) към AED
د.إ1.709853
1 KLK Foundation(KLK) към CHF
Fr0.37272
1 KLK Foundation(KLK) към HKD
HK$3.620043
1 KLK Foundation(KLK) към AMD
֏178.29993
1 KLK Foundation(KLK) към MAD
.د.م4.309575
1 KLK Foundation(KLK) към MXN
$8.651763
1 KLK Foundation(KLK) към SAR
ريال1.747125
1 KLK Foundation(KLK) към ETB
Br71.851098
1 KLK Foundation(KLK) към KES
KSh60.189621
1 KLK Foundation(KLK) към JOD
د.أ0.3303231
1 KLK Foundation(KLK) към PLN
1.719171
1 KLK Foundation(KLK) към RON
лв2.054619
1 KLK Foundation(KLK) към SEK
kr4.42605
1 KLK Foundation(KLK) към BGN
лв0.787371
1 KLK Foundation(KLK) към HUF
Ft156.761373
1 KLK Foundation(KLK) към CZK
9.835149
1 KLK Foundation(KLK) към KWD
د.ك0.1425654
1 KLK Foundation(KLK) към ILS
1.514175
1 KLK Foundation(KLK) към BOB
Bs3.219369
1 KLK Foundation(KLK) към AZN
0.79203
1 KLK Foundation(KLK) към TJS
SM4.290939
1 KLK Foundation(KLK) към GEL
1.262589
1 KLK Foundation(KLK) към AOA
Kz427.039281
1 KLK Foundation(KLK) към BHD
.د.ب0.1751784
1 KLK Foundation(KLK) към BMD
$0.4659
1 KLK Foundation(KLK) към DKK
kr3.014373
1 KLK Foundation(KLK) към HNL
L12.262488
1 KLK Foundation(KLK) към MUR
21.310266
1 KLK Foundation(KLK) към NAD
$8.050752
1 KLK Foundation(KLK) към NOK
kr4.714908
1 KLK Foundation(KLK) към NZD
$0.810666
1 KLK Foundation(KLK) към PAB
B/.0.4659
1 KLK Foundation(KLK) към PGK
K1.961439
1 KLK Foundation(KLK) към QAR
ر.ق1.695876
1 KLK Foundation(KLK) към RSD
дин.47.38203
1 KLK Foundation(KLK) към UZS
soʻm5,613.251721
1 KLK Foundation(KLK) към ALL
L39.047079
1 KLK Foundation(KLK) към ANG
ƒ0.833961
1 KLK Foundation(KLK) към AWG
ƒ0.833961
1 KLK Foundation(KLK) към BBD
$0.9318
1 KLK Foundation(KLK) към BAM
KM0.782712
1 KLK Foundation(KLK) към BIF
Fr1,378.1322
1 KLK Foundation(KLK) към BND
$0.60567
1 KLK Foundation(KLK) към BSD
$0.4659
1 KLK Foundation(KLK) към JMD
$74.851494
1 KLK Foundation(KLK) към KHR
1,871.082354
1 KLK Foundation(KLK) към KMF
Fr198.4734
1 KLK Foundation(KLK) към LAK
10,128.260667
1 KLK Foundation(KLK) към LKR
රු141.997002
1 KLK Foundation(KLK) към MDL
L7.87371
1 KLK Foundation(KLK) към MGA
Ar2,098.64655
1 KLK Foundation(KLK) към MOP
P3.731859
1 KLK Foundation(KLK) към MVR
7.12827
1 KLK Foundation(KLK) към MWK
MK808.853649
1 KLK Foundation(KLK) към MZN
MT29.77101
1 KLK Foundation(KLK) към NPR
रु66.148482
1 KLK Foundation(KLK) към PYG
3,304.1628
1 KLK Foundation(KLK) към RWF
Fr676.9527
1 KLK Foundation(KLK) към SBD
$3.834357
1 KLK Foundation(KLK) към SCR
6.466692
1 KLK Foundation(KLK) към SRD
$17.93715
1 KLK Foundation(KLK) към SVC
$4.076625
1 KLK Foundation(KLK) към SZL
L8.083365
1 KLK Foundation(KLK) към TMT
m1.63065
1 KLK Foundation(KLK) към TND
د.ت1.3683483
1 KLK Foundation(KLK) към TTD
$3.154143
1 KLK Foundation(KLK) към UGX
Sh1,623.1956
1 KLK Foundation(KLK) към XAF
Fr265.0971
1 KLK Foundation(KLK) към XCD
$1.25793
1 KLK Foundation(KLK) към XOF
Fr265.0971
1 KLK Foundation(KLK) към XPF
Fr47.9877
1 KLK Foundation(KLK) към BWP
P6.261696
1 KLK Foundation(KLK) към BZD
$0.936459
1 KLK Foundation(KLK) към CVE
$44.395611
1 KLK Foundation(KLK) към DJF
Fr82.4643
1 KLK Foundation(KLK) към DOP
$29.859531
1 KLK Foundation(KLK) към DZD
د.ج60.553023
1 KLK Foundation(KLK) към FJD
$1.052934
1 KLK Foundation(KLK) към GNF
Fr4,051.0005
1 KLK Foundation(KLK) към GTQ
Q3.573453
1 KLK Foundation(KLK) към GYD
$97.568778
1 KLK Foundation(KLK) към ISK
kr58.2375

KLK Foundation ресурс

За по-задълбочено разбиране на KLK Foundation, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на KLK Foundation
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно KLK Foundation

Колко струва KLK Foundation (KLK) днес?
Цената в реално време на KLK в USD е 0.4659 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на KLK към USD?
Текущата цена на KLK към USD е $ 0.4659. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на KLK Foundation?
Пазарната капитализация за KLK е $ 46.59M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на KLK?
Циркулиращото предлагане на KLK е 100.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на KLK?
KLK постигна ATH цена от 0.631953236889443 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на KLK?
KLK достигна ATL цена от 0.35187983578947896 USD.
Какъв е обемът на търговията на KLK?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за KLK е $ 393.50K USD.
Ще се повиши ли KLK тази година?
KLK може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за KLK за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:31:18 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за KLK Foundation (KLK)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор KLK-към-USD

Сума

KLK
KLK
USD
USD

1 KLK = 0.4659 USD

Търговия на KLK

KLK/USDT
$0.4659
$0.4659$0.4659
-0.36%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

