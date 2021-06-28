Токеномика на KishuInu (KISHU) Открийте ключова информация за KishuInu (KISHU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KishuInu (KISHU) Launched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project. Официален уебсайт: https://kishu.finance/ Бяла книга: https://www.kishu.finance/p/whitepaper.html Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xA2b4C0Af19cC16a6CfAcCe81F192B024d625817D Купете KISHU сега!

Токеномика и анализ на цената за KishuInu (KISHU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KishuInu (KISHU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.52M $ 5.52M $ 5.52M Общо предлагане: $ 1,000,000.00T $ 1,000,000.00T $ 1,000,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 93,136.10T $ 93,136.10T $ 93,136.10T FDV (оценка при пълна реализация): $ 59.30M $ 59.30M $ 59.30M Рекорд за всички времена: $ 0.000000009802 $ 0.000000009802 $ 0.000000009802 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0000000000593 $ 0.0000000000593 $ 0.0000000000593 Научете повече за цената на KishuInu (KISHU)

Токеномика на KishuInu (KISHU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KishuInu (KISHU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KISHU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KISHU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KISHU, разгледайте цената в реално време на токените KISHU!

