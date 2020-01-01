Токеномика на KINIC (KINIC) Открийте ключова информация за KINIC (KINIC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KINIC (KINIC) Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases. Официален уебсайт: https://kinic.io/ Бяла книга: https://74iy7-xqaaa-aaaaf-qagra-cai.ic0.app/whitepaper Изследовател на блокове: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/7jkta-eyaaa-aaaaq-aaarq-cai Купете KINIC сега!

Токеномика и анализ на цената за KINIC (KINIC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KINIC (KINIC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.56M $ 6.56M $ 6.56M Рекорд за всички времена: $ 7.899 $ 7.899 $ 7.899 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 Текуща цена: $ 0.6561 $ 0.6561 $ 0.6561 Научете повече за цената на KINIC (KINIC)

Токеномика на KINIC (KINIC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KINIC (KINIC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KINIC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KINIC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KINIC, разгледайте цената в реално време на токените KINIC!

Как да купя KINIC Интересувате се да добавите KINIC (KINIC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KINIC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате KINIC в MEXC сега!

История на цените на KINIC (KINIC) Анализирането на историята на цените на KINIC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KINIC сега!

Прогноза за цената за KINIC Искате ли да знаете какъв път може да поеме KINIC? Нашата страница за прогноза за цената KINIC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KINIC сега!

