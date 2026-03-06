Токеномика на Kindred Labs (KIN)

Токеномика на Kindred Labs (KIN)

Открийте ключова информация за Kindred Labs (KIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2026-03-06 11:53:26 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Kindred Labs (KIN)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kindred Labs (KIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 5.53M
$ 5.53M$ 5.53M
Общо предлагане:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Циркулиращо предлагане:
$ 147.19M
$ 147.19M$ 147.19M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 37.58M
$ 37.58M$ 37.58M
Рекорд за всички времена:
$ 0.19412
$ 0.19412$ 0.19412
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.015000419475530989
$ 0.015000419475530989$ 0.015000419475530989
Текуща цена:
$ 0.03758
$ 0.03758$ 0.03758

Информация за Kindred Labs (KIN)

Kindred is the character-powered AI network, bringing officially licensed iconic IP to life as a constant, emotionally intelligent presence by your side.

Официален уебсайт:
https://www.kindredlabs.ai/
Изследовател на блокове:
https://seitrace.com/token/0xCC1B8207853662C5CFABfB028806EC06eA1f6AC6

Токеномика на Kindred Labs (KIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Kindred Labs (KIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой KIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой KIN токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на KIN, разгледайте цената в реално време на токените KIN!

Как да купя KIN

Интересувате се да добавите Kindred Labs (KIN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KIN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Kindred Labs (KIN)

Анализирането на историята на цените на KIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за KIN

Искате ли да знаете какъв път може да поеме KIN? Нашата страница за прогноза за цената KIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
mc_how_why_title
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност