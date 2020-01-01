Токеномика на Kima Network (KIMA) Открийте ключова информация за Kima Network (KIMA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kima Network (KIMA) Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure. Официален уебсайт: https://kima.network Бяла книга: https://docs.kima.finance/kima-whitepaper-1 Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0x94fcd9c18f99538c0f7c61c5500ca79f0d5c4dab Купете KIMA сега!

Токеномика и анализ на цената за Kima Network (KIMA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kima Network (KIMA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.04M $ 6.04M $ 6.04M Общо предлагане: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Циркулиращо предлагане: $ 58.35M $ 58.35M $ 58.35M FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.76M $ 21.76M $ 21.76M Рекорд за всички времена: $ 1.1047 $ 1.1047 $ 1.1047 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 Текуща цена: $ 0.1036 $ 0.1036 $ 0.1036 Научете повече за цената на Kima Network (KIMA)

Токеномика на Kima Network (KIMA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kima Network (KIMA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KIMA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KIMA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KIMA, разгледайте цената в реално време на токените KIMA!

Как да купя KIMA Интересувате се да добавите Kima Network (KIMA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KIMA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате KIMA в MEXC сега!

История на цените на Kima Network (KIMA) Анализирането на историята на цените на KIMA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KIMA сега!

Прогноза за цената за KIMA Искате ли да знаете какъв път може да поеме KIMA? Нашата страница за прогноза за цената KIMA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KIMA сега!

