Информация за KILT Protocol (KILT) Официален уебсайт: https://kilt.io/ Бяла книга: https://www.kilt.io/wp-content/uploads/2021/08/19_KILT_Token_Metrics_Revised_Version.pdf Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x5d0dd05bb095fdd6af4865a1adf97c39c85ad2d8 Купете KILT сега!

Токеномика и анализ на цената за KILT Protocol (KILT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KILT Protocol (KILT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 165.27M $ 165.27M $ 165.27M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Рекорд за всички времена: $ 0.054 $ 0.054 $ 0.054 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.017357000715722354 $ 0.017357000715722354 $ 0.017357000715722354 Текуща цена: $ 0.01679 $ 0.01679 $ 0.01679 Научете повече за цената на KILT Protocol (KILT)

Токеномика на KILT Protocol (KILT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KILT Protocol (KILT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KILT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KILT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KILT, разгледайте цената в реално време на токените KILT!

История на цените на KILT Protocol (KILT) Анализирането на историята на цените на KILT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KILT сега!

Прогноза за цената за KILT Искате ли да знаете какъв път може да поеме KILT? Нашата страница за прогноза за цената KILT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KILT сега!

