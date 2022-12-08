Токеномика на KiboShib (KIBSHI) Открийте ключова информация за KiboShib (KIBSHI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KiboShib (KIBSHI) Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. ‘Kibo’ is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent. Официален уебсайт: https://kiboshib.com Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/BxBkTCHsrcYChcwB459CAGPX9x4fWSVnmzqh5efgUN1R Купете KIBSHI сега!

Токеномика и анализ на цената за KiboShib (KIBSHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KiboShib (KIBSHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.42M $ 16.42M $ 16.42M Общо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Циркулиращо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.42M $ 16.42M $ 16.42M Рекорд за всички времена: $ 0.000064 $ 0.000064 $ 0.000064 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 Текуща цена: $ 0.00001642 $ 0.00001642 $ 0.00001642 Научете повече за цената на KiboShib (KIBSHI)

Токеномика на KiboShib (KIBSHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KiboShib (KIBSHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KIBSHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KIBSHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KIBSHI, разгледайте цената в реално време на токените KIBSHI!

Как да купя KIBSHI Интересувате се да добавите KiboShib (KIBSHI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KIBSHI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате KIBSHI в MEXC сега!

История на цените на KiboShib (KIBSHI) Анализирането на историята на цените на KIBSHI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KIBSHI сега!

Прогноза за цената за KIBSHI Искате ли да знаете какъв път може да поеме KIBSHI? Нашата страница за прогноза за цената KIBSHI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KIBSHI сега!

