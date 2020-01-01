Токеномика на Kiba Inu (KIBA)
Информация за Kiba Inu (KIBA)
Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports.
Токеномика и анализ на цената за Kiba Inu (KIBA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kiba Inu (KIBA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Kiba Inu (KIBA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Kiba Inu (KIBA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой KIBA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой KIBA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на KIBA, разгледайте цената в реално време на токените KIBA!
История на цените на Kiba Inu (KIBA)
Анализирането на историята на цените на KIBA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за KIBA
Искате ли да знаете какъв път може да поеме KIBA? Нашата страница за прогноза за цената KIBA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
