Токеномика на Kiba Inu (KIBA) Открийте ключова информация за Kiba Inu (KIBA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kiba Inu (KIBA) Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports. Официален уебсайт: https://kibainu.org Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x005d1123878fc55fbd56b54c73963b234a64af3c Купете KIBA сега!

Токеномика и анализ на цената за Kiba Inu (KIBA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kiba Inu (KIBA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 669.60K $ 669.60K $ 669.60K Рекорд за всички времена: $ 0.0000819 $ 0.0000819 $ 0.0000819 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 Текуща цена: $ 0.0000006696 $ 0.0000006696 $ 0.0000006696 Научете повече за цената на Kiba Inu (KIBA)

Токеномика на Kiba Inu (KIBA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kiba Inu (KIBA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KIBA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KIBA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KIBA, разгледайте цената в реално време на токените KIBA!

Как да купя KIBA Интересувате се да добавите Kiba Inu (KIBA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KIBA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате KIBA в MEXC сега!

История на цените на Kiba Inu (KIBA) Анализирането на историята на цените на KIBA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KIBA сега!

Прогноза за цената за KIBA Искате ли да знаете какъв път може да поеме KIBA? Нашата страница за прогноза за цената KIBA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KIBA сега!

