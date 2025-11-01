БорсаDEX+
Цената в реално време на KGEN днес е 0.2546 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KGEN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KGEN в MEXC сега.Цената в реално време на KGEN днес е 0.2546 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KGEN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KGEN в MEXC сега.

KGEN цена(KGEN)

1 KGEN към USD - цена в реално време:

$0.2546
+2.12%1D
USD
KGEN (KGEN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:48:53 (UTC+8)

Информация за цената за KGEN (KGEN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.234
24-часов нисък
$ 0.2674
24-часов висок

$ 0.234
$ 0.2674
--
--
-0.44%

+2.12%

-27.51%

-27.51%

Цената в реално време за KGEN (KGEN) е$ 0.2546. През последните 24 часа KGEN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.234 до най-висока стойност $ 0.2674, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KGEN е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KGEN има промяна от -0.44% за последния час, +2.12% за 24 часа и -27.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за KGEN (KGEN)

--
$ 669.93K
$ 669.93K$ 669.93K

$ 254.60M
$ 254.60M$ 254.60M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Текущата пазарна капитализация на KGEN е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 669.93K. Циркулиращото предлагане на KGEN е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 254.60M.

История на цените за KGEN (KGEN) USD

Проследете промените в цените за KGEN днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.005285+2.12%
30 дни$ +0.0546+27.30%
60 дни$ +0.0546+27.30%
90 дни$ +0.0546+27.30%
KGEN Промяна на цената днес

Днес KGEN регистрира промяна от $ +0.005285 (+2.12%), отразяваща последната му пазарна активност.

KGEN 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.0546 (+27.30%), което показва краткосрочното представяне на токена.

KGEN 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни KGEN отбеляза промяна на $ +0.0546 (+27.30%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

KGEN 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.0546 (+27.30%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на KGEN (KGEN) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за KGEN сега.

Какво е KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) is a decentralised, global gaming network built to empower the next generation of players - starting with emerging markets in the Global South. At its core, KGeN offers a decentralized data layer for gamers and publishers alike, using a transparent on-chain reputation engine called Proof of Gamer (PoG). This technology ensures that every gamer’s identity, achievements, and community connections remain authentic and verifiable.

KGEN се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите KGEN инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете KGEN наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за KGEN в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано KGEN купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за KGEN (USD)

Колко ще струва KGEN (KGEN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от KGEN (KGEN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за KGEN.

Проверете прогнозата за цената за KGEN сега!

Токеномика на KGEN (KGEN)

Разбирането на токеномиката на KGEN (KGEN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените KGEN сега!

Как да купя KGEN (KGEN)

Търсите как да купите KGEN? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите KGEN от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

KGEN към местни валути

KGEN ресурс

За по-задълбочено разбиране на KGEN, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на KGEN
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно KGEN

Колко струва KGEN (KGEN) днес?
Цената в реално време на KGEN в USD е 0.2546 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на KGEN към USD?
Текущата цена на KGEN към USD е $ 0.2546. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на KGEN?
Пазарната капитализация за KGEN е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на KGEN?
Циркулиращото предлагане на KGEN е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на KGEN?
KGEN постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на KGEN?
KGEN достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на KGEN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за KGEN е $ 669.93K USD.
Ще се повиши ли KGEN тази година?
KGEN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за KGEN за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:48:53 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор KGEN-към-USD

Сума

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0.2546 USD

Търговия на KGEN

KGEN/USDT
$0.2546
$0.2546$0.2546
+2.12%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

