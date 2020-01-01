Токеномика на Klever Finance (KFI) Открийте ключова информация за Klever Finance (KFI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Klever Finance (KFI) Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system. Официален уебсайт: https://klever.org/ Бяла книга: https://docs.klever.finance/ Изследовател на блокове: https://kleverscan.org/asset/KFI Купете KFI сега!

Токеномика и анализ на цената за Klever Finance (KFI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Klever Finance (KFI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.41M $ 9.41M $ 9.41M Рекорд за всички времена: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 Текуща цена: $ 0.448 $ 0.448 $ 0.448 Научете повече за цената на Klever Finance (KFI)

Токеномика на Klever Finance (KFI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Klever Finance (KFI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KFI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KFI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KFI, разгледайте цената в реално време на токените KFI!

Как да купя KFI Интересувате се да добавите Klever Finance (KFI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KFI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате KFI в MEXC сега!

История на цените на Klever Finance (KFI) Анализирането на историята на цените на KFI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KFI сега!

Прогноза за цената за KFI Искате ли да знаете какъв път може да поеме KFI? Нашата страница за прогноза за цената KFI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KFI сега!

