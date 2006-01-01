Токеномика на KernelDAO (KERNEL) Открийте ключова информация за KernelDAO (KERNEL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KernelDAO (KERNEL) KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming). Официален уебсайт: https://kerneldao.com/ Бяла книга: https://kerneldao.gitbook.io/litepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x3f80b1c54ae920be41a77f8b902259d48cf24ccf

Токеномика и анализ на цената за KernelDAO (KERNEL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KernelDAO (KERNEL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 47.11M $ 47.11M $ 47.11M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 222.67M $ 222.67M $ 222.67M FDV (оценка при пълна реализация): $ 211.55M $ 211.55M $ 211.55M Рекорд за всички времена: $ 1 $ 1 $ 1 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.09362779806855222 $ 0.09362779806855222 $ 0.09362779806855222 Текуща цена: $ 0.21155 $ 0.21155 $ 0.21155 Научете повече за цената на KernelDAO (KERNEL)

Токеномика на KernelDAO (KERNEL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KernelDAO (KERNEL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KERNEL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KERNEL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KERNEL, разгледайте цената в реално време на токените KERNEL!

