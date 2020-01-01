Токеномика на Kendu Inu (KENDU) Открийте ключова информация за Kendu Inu (KENDU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kendu Inu (KENDU) Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack? Официален уебсайт: https://kendu.io/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/2nnrviYJRLcf2bXAxpKTRXzccoDbwaP4vzuGUG75Jo45 Купете KENDU сега!

Токеномика и анализ на цената за Kendu Inu (KENDU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kendu Inu (KENDU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.23M $ 18.23M $ 18.23M Общо предлагане: $ 948.43B $ 948.43B $ 948.43B Циркулиращо предлагане: $ 948.43B $ 948.43B $ 948.43B FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.23M $ 18.23M $ 18.23M Рекорд за всички времена: $ 0.00010297 $ 0.00010297 $ 0.00010297 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 $ 0.000006348332403023 Текуща цена: $ 0.00001922 $ 0.00001922 $ 0.00001922 Научете повече за цената на Kendu Inu (KENDU)

Токеномика на Kendu Inu (KENDU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kendu Inu (KENDU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KENDU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KENDU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KENDU, разгледайте цената в реално време на токените KENDU!

Как да купя KENDU Интересувате се да добавите Kendu Inu (KENDU) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KENDU, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате KENDU в MEXC сега!

История на цените на Kendu Inu (KENDU) Анализирането на историята на цените на KENDU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KENDU сега!

Прогноза за цената за KENDU Искате ли да знаете какъв път може да поеме KENDU? Нашата страница за прогноза за цената KENDU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KENDU сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

