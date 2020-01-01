Токеномика на KingdomStarter (KDG) Открийте ключова информация за KingdomStarter (KDG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KingdomStarter (KDG) KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage. Официален уебсайт: https://kingdomstarter.io/ Бяла книга: https://docs.kingdomgame.org/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x87a2d9a9a6b2d61b2a57798f1b4b2ddd19458fb6 Купете KDG сега!

Токеномика и анализ на цената за KingdomStarter (KDG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KingdomStarter (KDG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 127.60K $ 127.60K $ 127.60K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 531.00M $ 531.00M $ 531.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 240.30K $ 240.30K $ 240.30K Рекорд за всички времена: $ 0.030447 $ 0.030447 $ 0.030447 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0002403 $ 0.0002403 $ 0.0002403 Научете повече за цената на KingdomStarter (KDG)

Токеномика на KingdomStarter (KDG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KingdomStarter (KDG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KDG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KDG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KDG, разгледайте цената в реално време на токените KDG!

