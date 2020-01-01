Токеномика на KBBB (KBBB) Открийте ключова информация за KBBB (KBBB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KBBB (KBBB) A satirical response to the political debate surrounding President Trump's "BIG BEAUTIFUL BILL " Официален уебсайт: https://pump.fun/coin/npB9cxTzwUiGt7jk2dXZa52xZve8SgVD6Et9Bpipump Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/npB9cxTzwUiGt7jk2dXZa52xZve8SgVD6Et9Bpipump Купете KBBB сега!

Токеномика и анализ на цената за KBBB (KBBB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KBBB (KBBB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 195.50K $ 195.50K $ 195.50K Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 195.50K $ 195.50K $ 195.50K Рекорд за всички времена: $ 0.07018 $ 0.07018 $ 0.07018 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000166141420615691 $ 0.000166141420615691 $ 0.000166141420615691 Текуща цена: $ 0.0001955 $ 0.0001955 $ 0.0001955 Научете повече за цената на KBBB (KBBB)

Токеномика на KBBB (KBBB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KBBB (KBBB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KBBB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KBBB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KBBB, разгледайте цената в реално време на токените KBBB!

Как да купя KBBB Интересувате се да добавите KBBB (KBBB) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KBBB, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате KBBB в MEXC сега!

История на цените на KBBB (KBBB) Анализирането на историята на цените на KBBB помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KBBB сега!

Прогноза за цената за KBBB Искате ли да знаете какъв път може да поеме KBBB? Нашата страница за прогноза за цената KBBB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KBBB сега!

