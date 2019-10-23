Токеномика на Kava Labs (KAVA) Открийте ключова информация за Kava Labs (KAVA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kava Labs (KAVA) Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters. Официален уебсайт: https://www.kava.io/ Бяла книга: https://docsend.com/view/gwbwpc3 Изследовател на блокове: https://www.mintscan.io/kava Купете KAVA сега!

Токеномика и анализ на цената за Kava Labs (KAVA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kava Labs (KAVA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 422.96M $ 422.96M $ 422.96M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 9.2107 $ 9.2107 $ 9.2107 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 Текуща цена: $ 0.3906 $ 0.3906 $ 0.3906 Научете повече за цената на Kava Labs (KAVA)

Токеномика на Kava Labs (KAVA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kava Labs (KAVA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KAVA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KAVA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KAVA, разгледайте цената в реално време на токените KAVA!

История на цените на Kava Labs (KAVA) Анализирането на историята на цените на KAVA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KAVA сега!

Прогноза за цената за KAVA Искате ли да знаете какъв път може да поеме KAVA? Нашата страница за прогноза за цената KAVA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KAVA сега!

