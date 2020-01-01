Токеномика на Katana Inu (KATA) Открийте ключова информация за Katana Inu (KATA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Katana Inu (KATA) Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method. Официален уебсайт: https://katanainu.com/ Бяла книга: https://www.katanainu.com/assets/resources/katanainuwhitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x2e85ae1C47602f7927bCabc2Ff99C40aA222aE15#balances Купете KATA сега!

Токеномика и анализ на цената за Katana Inu (KATA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Katana Inu (KATA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.39M $ 5.39M $ 5.39M Общо предлагане: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Циркулиращо предлагане: $ 37.30B $ 37.30B $ 37.30B FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.23M $ 7.23M $ 7.23M Рекорд за всички времена: $ 0.0031 $ 0.0031 $ 0.0031 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 Текуща цена: $ 0.00014454 $ 0.00014454 $ 0.00014454 Научете повече за цената на Katana Inu (KATA)

Токеномика на Katana Inu (KATA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Katana Inu (KATA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KATA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KATA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KATA, разгледайте цената в реално време на токените KATA!

Как да купя KATA Интересувате се да добавите Katana Inu (KATA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KATA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате KATA в MEXC сега!

История на цените на Katana Inu (KATA) Анализирането на историята на цените на KATA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KATA сега!

Прогноза за цената за KATA Искате ли да знаете какъв път може да поеме KATA? Нашата страница за прогноза за цената KATA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KATA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!