Токеномика на Karrat (KARRAT) Открийте ключова информация за Karrat (KARRAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Karrat (KARRAT) The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games. Официален уебсайт: https://www.karratcoin.com/ Бяла книга: https://docs.karratcoin.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xAcd2c239012D17BEB128B0944D49015104113650 Купете KARRAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Karrat (KARRAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Karrat (KARRAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 25.68M $ 25.68M $ 25.68M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 353.69M $ 353.69M $ 353.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 72.60M $ 72.60M $ 72.60M Рекорд за всички времена: $ 1.3297 $ 1.3297 $ 1.3297 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 Текуща цена: $ 0.0726 $ 0.0726 $ 0.0726 Научете повече за цената на Karrat (KARRAT)

Токеномика на Karrat (KARRAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Karrat (KARRAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KARRAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KARRAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KARRAT, разгледайте цената в реално време на токените KARRAT!

Как да купя KARRAT Интересувате се да добавите Karrat (KARRAT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KARRAT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате KARRAT в MEXC сега!

История на цените на Karrat (KARRAT) Анализирането на историята на цените на KARRAT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KARRAT сега!

Прогноза за цената за KARRAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме KARRAT? Нашата страница за прогноза за цената KARRAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KARRAT сега!

