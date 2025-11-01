БорсаDEX+
Цената в реално време на Karma Coin днес е 0.001549 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за KARMA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на KARMA в MEXC сега.

Повече за KARMA

KARMAценова информация

Какво представлява KARMA

Бяла книга KARMA

Официален уебсайт на KARMA

Токеномика на KARMA

KARMA ценова прогноза

KARMA История

Ръководство за закупуване за KARMA

Конвертор на валута KARMA във фиат

KARMA спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Karma Coin Лого

Karma Coin цена(KARMA)

1 KARMA към USD - цена в реално време:

$0.001549
$0.001549$0.001549
+1.24%1D
USD
Karma Coin (KARMA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:01:22 (UTC+8)

Информация за цената за Karma Coin (KARMA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.001358
$ 0.001358$ 0.001358
24-часов нисък
$ 0.0021
$ 0.0021$ 0.0021
24-часов висок

$ 0.001358
$ 0.001358$ 0.001358

$ 0.0021
$ 0.0021$ 0.0021

--
----

--
----

+1.24%

+1.24%

-27.08%

-27.08%

Цената в реално време за Karma Coin (KARMA) е$ 0.001549. През последните 24 часа KARMA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.001358 до най-висока стойност $ 0.0021, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KARMA е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KARMA има промяна от +1.24% за последния час, +1.24% за 24 часа и -27.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Karma Coin (KARMA)

--
----

$ 393.00
$ 393.00$ 393.00

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

--
----

999,988,284
999,988,284 999,988,284

SOL

Текущата пазарна капитализация на Karma Coin е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 393.00. Циркулиращото предлагане на KARMA е --, като общото предлагане е 999988284. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.55M.

История на цените за Karma Coin (KARMA) USD

Проследете промените в цените за Karma Coin днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00001897+1.24%
30 дни$ -0.001651-51.60%
60 дни$ -0.000451-22.55%
90 дни$ -0.000451-22.55%
Karma Coin Промяна на цената днес

Днес KARMA регистрира промяна от $ +0.00001897 (+1.24%), отразяваща последната му пазарна активност.

Karma Coin 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.001651 (-51.60%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Karma Coin 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни KARMA отбеляза промяна на $ -0.000451 (-22.55%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Karma Coin 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.000451 (-22.55%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Karma Coin (KARMA) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Karma Coin сега.

Какво е Karma Coin (KARMA)

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Karma Coin се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Karma Coin инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете KARMA наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Karma Coin в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Karma Coin купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Karma Coin (USD)

Колко ще струва Karma Coin (KARMA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Karma Coin (KARMA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Karma Coin.

Проверете прогнозата за цената за Karma Coin сега!

Токеномика на Karma Coin (KARMA)

Разбирането на токеномиката на Karma Coin (KARMA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените KARMA сега!

Как да купя Karma Coin (KARMA)

Търсите как да купите Karma Coin? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Karma Coin от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

KARMA към местни валути

1 Karma Coin(KARMA) към VND
40.761935
1 Karma Coin(KARMA) към AUD
A$0.00235448
1 Karma Coin(KARMA) към GBP
0.00117724
1 Karma Coin(KARMA) към EUR
0.00133214
1 Karma Coin(KARMA) към USD
$0.001549
1 Karma Coin(KARMA) към MYR
RM0.00649031
1 Karma Coin(KARMA) към TRY
0.06513545
1 Karma Coin(KARMA) към JPY
¥0.238546
1 Karma Coin(KARMA) към ARS
ARS$2.24491923
1 Karma Coin(KARMA) към RUB
0.1251592
1 Karma Coin(KARMA) към INR
0.1375512
1 Karma Coin(KARMA) към IDR
Rp25.81665634
1 Karma Coin(KARMA) към PHP
0.09094179
1 Karma Coin(KARMA) към EGP
￡E.0.07315927
1 Karma Coin(KARMA) към BRL
R$0.00831813
1 Karma Coin(KARMA) към CAD
C$0.0021686
1 Karma Coin(KARMA) към BDT
0.18947368
1 Karma Coin(KARMA) към NGN
2.24166633
1 Karma Coin(KARMA) към COP
$5.980689
1 Karma Coin(KARMA) към ZAR
R.0.02684417
1 Karma Coin(KARMA) към UAH
0.06498055
1 Karma Coin(KARMA) към TZS
T.Sh.3.81526445
1 Karma Coin(KARMA) към VES
Bs0.342329
1 Karma Coin(KARMA) към CLP
$1.459158
1 Karma Coin(KARMA) към PKR
Rs0.43509861
1 Karma Coin(KARMA) към KZT
0.82087706
1 Karma Coin(KARMA) към THB
฿0.05020309
1 Karma Coin(KARMA) към TWD
NT$0.04764724
1 Karma Coin(KARMA) към AED
د.إ0.00568483
1 Karma Coin(KARMA) към CHF
Fr0.0012392
1 Karma Coin(KARMA) към HKD
HK$0.01203573
1 Karma Coin(KARMA) към AMD
֏0.5928023
1 Karma Coin(KARMA) към MAD
.د.م0.01432825
1 Karma Coin(KARMA) към MXN
$0.02874944
1 Karma Coin(KARMA) към SAR
ريال0.00580875
1 Karma Coin(KARMA) към ETB
Br0.23888678
1 Karma Coin(KARMA) към KES
KSh0.20011531
1 Karma Coin(KARMA) към JOD
د.أ0.001098241
1 Karma Coin(KARMA) към PLN
0.00571581
1 Karma Coin(KARMA) към RON
лв0.0068156
1 Karma Coin(KARMA) към SEK
kr0.01470001
1 Karma Coin(KARMA) към BGN
лв0.00261781
1 Karma Coin(KARMA) към HUF
Ft0.52102164
1 Karma Coin(KARMA) към CZK
0.0326839
1 Karma Coin(KARMA) към KWD
د.ك0.000473994
1 Karma Coin(KARMA) към ILS
0.00503425
1 Karma Coin(KARMA) към BOB
Bs0.01070359
1 Karma Coin(KARMA) към AZN
0.0026333
1 Karma Coin(KARMA) към TJS
SM0.01426629
1 Karma Coin(KARMA) към GEL
0.00419779
1 Karma Coin(KARMA) към AOA
Kz1.41979791
1 Karma Coin(KARMA) към BHD
.د.ب0.000582424
1 Karma Coin(KARMA) към BMD
$0.001549
1 Karma Coin(KARMA) към DKK
kr0.01002203
1 Karma Coin(KARMA) към HNL
L0.04076968
1 Karma Coin(KARMA) към MUR
0.07085126
1 Karma Coin(KARMA) към NAD
$0.02676672
1 Karma Coin(KARMA) към NOK
kr0.01567588
1 Karma Coin(KARMA) към NZD
$0.00269526
1 Karma Coin(KARMA) към PAB
B/.0.001549
1 Karma Coin(KARMA) към PGK
K0.00652129
1 Karma Coin(KARMA) към QAR
ر.ق0.00563836
1 Karma Coin(KARMA) към RSD
дин.0.15740938
1 Karma Coin(KARMA) към UZS
soʻm18.66264631
1 Karma Coin(KARMA) към ALL
L0.12982169
1 Karma Coin(KARMA) към ANG
ƒ0.00277271
1 Karma Coin(KARMA) към AWG
ƒ0.00277271
1 Karma Coin(KARMA) към BBD
$0.003098
1 Karma Coin(KARMA) към BAM
KM0.00260232
1 Karma Coin(KARMA) към BIF
Fr4.581942
1 Karma Coin(KARMA) към BND
$0.0020137
1 Karma Coin(KARMA) към BSD
$0.001549
1 Karma Coin(KARMA) към JMD
$0.24886234
1 Karma Coin(KARMA) към KHR
6.22087694
1 Karma Coin(KARMA) към KMF
Fr0.659874
1 Karma Coin(KARMA) към LAK
33.67391237
1 Karma Coin(KARMA) към LKR
රු0.47210422
1 Karma Coin(KARMA) към MDL
L0.0261781
1 Karma Coin(KARMA) към MGA
Ar6.9774705
1 Karma Coin(KARMA) към MOP
P0.01240749
1 Karma Coin(KARMA) към MVR
0.0236997
1 Karma Coin(KARMA) към MWK
MK2.68923439
1 Karma Coin(KARMA) към MZN
MT0.0989811
1 Karma Coin(KARMA) към NPR
रु0.21992702
1 Karma Coin(KARMA) към PYG
10.985508
1 Karma Coin(KARMA) към RWF
Fr2.250697
1 Karma Coin(KARMA) към SBD
$0.01274827
1 Karma Coin(KARMA) към SCR
0.02150012
1 Karma Coin(KARMA) към SRD
$0.0596365
1 Karma Coin(KARMA) към SVC
$0.01355375
1 Karma Coin(KARMA) към SZL
L0.02687515
1 Karma Coin(KARMA) към TMT
m0.0054215
1 Karma Coin(KARMA) към TND
د.ت0.004549413
1 Karma Coin(KARMA) към TTD
$0.01048673
1 Karma Coin(KARMA) към UGX
Sh5.396716
1 Karma Coin(KARMA) към XAF
Fr0.879832
1 Karma Coin(KARMA) към XCD
$0.0041823
1 Karma Coin(KARMA) към XOF
Fr0.879832
1 Karma Coin(KARMA) към XPF
Fr0.159547
1 Karma Coin(KARMA) към BWP
P0.02081856
1 Karma Coin(KARMA) към BZD
$0.00311349
1 Karma Coin(KARMA) към CVE
$0.14760421
1 Karma Coin(KARMA) към DJF
Fr0.275722
1 Karma Coin(KARMA) към DOP
$0.09927541
1 Karma Coin(KARMA) към DZD
د.ج0.20132353
1 Karma Coin(KARMA) към FJD
$0.00350074
1 Karma Coin(KARMA) към GNF
Fr13.468555
1 Karma Coin(KARMA) към GTQ
Q0.01188083
1 Karma Coin(KARMA) към GYD
$0.32439158
1 Karma Coin(KARMA) към ISK
kr0.193625

Karma Coin ресурс

За по-задълбочено разбиране на Karma Coin, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Karma Coin
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Karma Coin

Колко струва Karma Coin (KARMA) днес?
Цената в реално време на KARMA в USD е 0.001549 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на KARMA към USD?
Текущата цена на KARMA към USD е $ 0.001549. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Karma Coin?
Пазарната капитализация за KARMA е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на KARMA?
Циркулиращото предлагане на KARMA е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на KARMA?
KARMA постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на KARMA?
KARMA достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на KARMA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за KARMA е $ 393.00 USD.
Ще се повиши ли KARMA тази година?
KARMA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за KARMA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:01:22 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Karma Coin (KARMA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор KARMA-към-USD

Сума

KARMA
KARMA
USD
USD

1 KARMA = 0.001549 USD

Търговия на KARMA

KARMA/USDT
$0.001549
$0.001549$0.001549
+1.24%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

