Официален уебсайт: https://kaon.global/ Бяла книга: https://kaon.gitbook.io/technical Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7

Токеномика и анализ на цената за Kaon (KAON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kaon (KAON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 473.12K $ 473.12K $ 473.12K Общо предлагане: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Циркулиращо предлагане: $ 4.44B $ 4.44B $ 4.44B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Рекорд за всички времена: $ 0.0007331 $ 0.0007331 $ 0.0007331 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000165093329198918 $ 0.000165093329198918 $ 0.000165093329198918 Текуща цена: $ 0.00010665 $ 0.00010665 $ 0.00010665 Научете повече за цената на Kaon (KAON)

Токеномика на Kaon (KAON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kaon (KAON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KAON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KAON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KAON, разгледайте цената в реално време на токените KAON!

Как да купя KAON Интересувате се да добавите Kaon (KAON) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KAON, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате KAON в MEXC сега!

История на цените на Kaon (KAON) Анализирането на историята на цените на KAON помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KAON сега!

Прогноза за цената за KAON Искате ли да знаете какъв път може да поеме KAON? Нашата страница за прогноза за цената KAON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KAON сега!

