Информация за KANGO (KANGO) KANGO is a pixelized chameleon who was RUNNING down a bamboo tree one day until a lightning bolt sent him FLYING through the window of a secret tropical lab where he was SUCKED into an ASIC miner and became SPEED. He quickly rose to the top of the ecosystem...IN 10 DAYS! $KANGO is now a viral meme loved by $KAS enthusiasts. Our purpose is to help humans exit the matrix by introducing them to and getting them to use $KAS. Официален уебсайт: https://www.kango.run/ Изследовател на блокове: https://kas.fyi/token/krc20/KANGO Купете KANGO сега!

Токеномика и анализ на цената за KANGO (KANGO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KANGO (KANGO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Рекорд за всички времена: $ 0.00017 $ 0.00017 $ 0.00017 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000010338988743936 $ 0.000010338988743936 $ 0.000010338988743936 Текуща цена: $ 0.00001509 $ 0.00001509 $ 0.00001509 Научете повече за цената на KANGO (KANGO)

Токеномика на KANGO (KANGO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KANGO (KANGO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KANGO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KANGO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KANGO, разгледайте цената в реално време на токените KANGO!

История на цените на KANGO (KANGO) Анализирането на историята на цените на KANGO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KANGO сега!

Прогноза за цената за KANGO Искате ли да знаете какъв път може да поеме KANGO? Нашата страница за прогноза за цената KANGO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KANGO сега!

