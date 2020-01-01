Токеномика на Kangamoon (KANG) Открийте ключова информация за Kangamoon (KANG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kangamoon (KANG) Kangamoon is a community-driven cryptocurrency project that integrates meme culture, Game-Fi and Social-Fi to create a unique ecosystem. The integration of a Play To Earn game further enhances the ecosystem by tapping into the burgeoning Game-Fi market and the Social-Fi Market and giving the $KANG token more utility. Официален уебсайт: https://kangamoon.game Бяла книга: https://kangamoon-1.gitbook.io/kangamoon-whitepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xb1c9d42fa4ba691efe21656a7e6953d999b990c4 Купете KANG сега!

Токеномика и анализ на цената за Kangamoon (KANG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kangamoon (KANG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.09216 $ 0.09216 $ 0.09216 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000343427016198239 $ 0.000343427016198239 $ 0.000343427016198239 Текуща цена: $ 0.0004399 $ 0.0004399 $ 0.0004399 Научете повече за цената на Kangamoon (KANG)

Токеномика на Kangamoon (KANG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kangamoon (KANG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KANG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KANG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KANG, разгледайте цената в реално време на токените KANG!

Как да купя KANG Интересувате се да добавите Kangamoon (KANG) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KANG, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате KANG в MEXC сега!

История на цените на Kangamoon (KANG) Анализирането на историята на цените на KANG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KANG сега!

Прогноза за цената за KANG Искате ли да знаете какъв път може да поеме KANG? Нашата страница за прогноза за цената KANG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KANG сега!

