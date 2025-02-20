Токеномика на Kaito (KAITO)

Токеномика на Kaito (KAITO)

Открийте ключова информация за Kaito (KAITO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
USD

Информация за Kaito (KAITO)

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

Официален уебсайт:
https://yaps.kaito.ai/
Бяла книга:
https://docs.kaito.ai/
Изследовател на блокове:
https://basescan.org/token/0x98d0baa52b2D063E780DE12F615f963Fe8537553

Токеномика и анализ на цената за Kaito (KAITO)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kaito (KAITO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 281.89M
$ 281.89M$ 281.89M
Общо предлагане:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Циркулиращо предлагане:
$ 241.39M
$ 241.39M$ 241.39M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 1.17B
$ 1.17B$ 1.17B
Рекорд за всички времена:
$ 2.9293
$ 2.9293$ 2.9293
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.6712827631571182
$ 0.6712827631571182$ 0.6712827631571182
Текуща цена:
$ 1.1678
$ 1.1678$ 1.1678

Задълбочена структура на токените на Kaito (KAITO)

Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените KAITO. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.

Overview

Kaito AI’s token (KAITO) is designed to incentivize ecosystem growth, reward contributors, and ensure long-term alignment among stakeholders. The token economics are structured around clear issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Cliff Unlocks: All major allocations use a "cliff" mechanism, where tokens are released either instantly at a specific date or in scheduled monthly unlocks after a set period.
  • Long-Term Distribution: The majority of tokens are distributed over several years, with the unlocking schedule extending from 2025 through 2029.

Allocation Mechanism

Allocation Category% of Total SupplyDescription / Purpose
Ecosystem & Network Growth32.2%Grants, marketing, incentives, and other initiatives
Core Contributors25%Reserved for Kaito’s core team and contributors
Foundation10%For sustainable development and long-term growth of the Foundation
Initial Community & Ecosystem Claim10%Rewards for early community members and ecosystem partners
Early Backers8.3%Allocated to Kaito’s early investors
Long-term Creator Incentives7.5%Reserved for rewarding creators over the long-term
Liquidity Incentives5%To bootstrap and incentivize liquidity
Binance Hodler2%Special allocation for Binance holders

Usage and Incentive Mechanism

  • Ecosystem Growth: Tokens are used to fund grants, marketing, and network incentives, directly supporting the expansion and utility of the Kaito platform.
  • Creator and Community Rewards: Dedicated allocations incentivize high-quality content creation and active participation, aligning with Kaito’s mission to aggregate and reward valuable web3 insights.
  • Core Contributors: Ensures long-term commitment from the team and key contributors.
  • Liquidity Incentives: Designed to encourage liquidity provision and healthy market activity.

Locking Mechanism

  • Cliff Vesting: Most allocations are subject to cliff vesting, meaning tokens are locked until a specific date, after which they are released either instantly or in monthly tranches.
  • No Continuous Locking: There is no evidence of continuous or dynamic locking; all mechanisms are based on scheduled cliff unlocks.

Unlocking Time

Allocation CategoryUnlock StartUnlock EndUnlock TypeNotes
Ecosystem & Network Growth2026-02-202029-01-20MonthlyGradual monthly unlocks
Core Contributors2026-02-202029-01-20MonthlyGradual monthly unlocks
Foundation2025-02-202029-01-20Cliff/MonthlySome instant, some monthly
Initial Community & Ecosystem Claim2025-02-202025-02-20InstantOne-time unlock
Early Backers2026-02-202029-01-20MonthlyGradual monthly unlocks
Long-term Creator Incentives2025-08-202029-01-20Cliff/MonthlySome instant, some monthly
Liquidity Incentives2025-02-202025-02-20InstantOne-time unlock
Binance Hodler2025-02-202025-02-20InstantOne-time unlock

Summary Table

Category% SupplyUnlock StartUnlock EndUnlock TypeDescription/Purpose
Ecosystem & Network Growth32.2%2026-02-202029-01-20MonthlyGrants, incentives, marketing
Core Contributors25%2026-02-202029-01-20MonthlyTeam and key contributors
Foundation10%2025-02-202029-01-20Cliff/MonthlyFoundation growth and sustainability
Initial Community & Ecosystem10%2025-02-202025-02-20InstantEarly community and partners
Early Backers8.3%2026-02-202029-01-20MonthlyEarly investors
Long-term Creator Incentives7.5%2025-08-202029-01-20Cliff/MonthlyCreator rewards
Liquidity Incentives5%2025-02-202025-02-20InstantLiquidity bootstrapping
Binance Hodler2%2025-02-202025-02-20InstantBinance user rewards

Additional Notes

  • No Continuous Emissions: All unlocks are scheduled, with no ongoing inflation or emissions.
  • Incentive Alignment: The structure is designed to align incentives for long-term growth, ecosystem health, and active participation.
  • Transparency: The unlocking schedule and allocation breakdown provide transparency and predictability for all stakeholders.

Conclusion

KAITO’s token economics are built around a transparent, multi-year vesting and unlocking schedule, with allocations targeting ecosystem growth, contributor incentives, and community engagement. The use of cliff and monthly unlocks, combined with clear allocation purposes, aims to foster sustainable development and minimize risks of sudden supply shocks.

Токеномика на Kaito (KAITO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Kaito (KAITO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой KAITO токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой KAITO токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на KAITO, разгледайте цената в реално време на токените KAITO!

Как да купя KAITO

Интересувате се да добавите Kaito (KAITO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KAITO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Kaito (KAITO)

Анализирането на историята на цените на KAITO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за KAITO

Искате ли да знаете какъв път може да поеме KAITO? Нашата страница за прогноза за цената KAITO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
mc_how_why_title
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.