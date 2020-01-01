Токеномика на KAIF Platform (KAF) Открийте ключова информация за KAIF Platform (KAF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KAIF Platform (KAF) KAIF is an AI-powered platform that provides a custom Digital Twin to users looking for personal growth, skill development and automation of daily activities. All personal data, knowledge and experience are stored in a Digital passport and can be used by the user in any other services. Официален уебсайт: https://kaif-platform.com Бяла книга: https://docs.kaif-platform.com/kaif-lp.pdf Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x14F1Ec1bA0f8a8E9A3B8178c9dCc32155E82c70b Купете KAF сега!

Токеномика и анализ на цената за KAIF Platform (KAF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KAIF Platform (KAF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 809.71M $ 809.71M $ 809.71M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 417.00K $ 417.00K $ 417.00K Рекорд за всички времена: $ 0.4343 $ 0.4343 $ 0.4343 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000354050882766521 $ 0.000354050882766521 $ 0.000354050882766521 Текуща цена: $ 0.000515 $ 0.000515 $ 0.000515 Научете повече за цената на KAIF Platform (KAF)

Токеномика на KAIF Platform (KAF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KAIF Platform (KAF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KAF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KAF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KAF, разгледайте цената в реално време на токените KAF!

Как да купя KAF Интересувате се да добавите KAIF Platform (KAF) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на KAF, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате KAF в MEXC сега!

История на цените на KAIF Platform (KAF) Анализирането на историята на цените на KAF помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на KAF сега!

Прогноза за цената за KAF Искате ли да знаете какъв път може да поеме KAF? Нашата страница за прогноза за цената KAF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KAF сега!

