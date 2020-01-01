Токеномика на Jerry The Turtle (JYAI) Открийте ключова информация за Jerry The Turtle (JYAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Jerry The Turtle (JYAI) JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology. Официален уебсайт: https://www.jerrytheturtle.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c Купете JYAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Jerry The Turtle (JYAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Jerry The Turtle (JYAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.81M $ 11.81M $ 11.81M Общо предлагане: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Циркулиращо предлагане: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.81M $ 11.81M $ 11.81M Рекорд за всички времена: $ 0.00034477 $ 0.00034477 $ 0.00034477 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 Текуща цена: $ 0.00017122 $ 0.00017122 $ 0.00017122 Научете повече за цената на Jerry The Turtle (JYAI)

Токеномика на Jerry The Turtle (JYAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Jerry The Turtle (JYAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JYAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JYAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JYAI, разгледайте цената в реално време на токените JYAI!

История на цените на Jerry The Turtle (JYAI) Анализирането на историята на цените на JYAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на JYAI сега!

