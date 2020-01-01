Токеномика на Juneo Supernet (JUNE) Открийте ключова информация за Juneo Supernet (JUNE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Juneo Supernet (JUNE) Our goal is to make blockchain technology accessible for everyone. Juneo Supernet offers a strong, scalable, and secure decentralized ecosystem for both users and organizations. Официален уебсайт: https://juneo.com/ Бяла книга: https://juneo.com/litepaper Изследовател на блокове: https://juneoscan.io/chain/2/ Купете JUNE сега!

Токеномика и анализ на цената за Juneo Supernet (JUNE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Juneo Supernet (JUNE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.633 $ 1.633 $ 1.633 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.0948 $ 0.0948 $ 0.0948 Научете повече за цената на Juneo Supernet (JUNE)

Токеномика на Juneo Supernet (JUNE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Juneo Supernet (JUNE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JUNE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JUNE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JUNE, разгледайте цената в реално време на токените JUNE!

Как да купя JUNE Интересувате се да добавите Juneo Supernet (JUNE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на JUNE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате JUNE в MEXC сега!

История на цените на Juneo Supernet (JUNE) Анализирането на историята на цените на JUNE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на JUNE сега!

Прогноза за цената за JUNE Искате ли да знаете какъв път може да поеме JUNE? Нашата страница за прогноза за цената JUNE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JUNE сега!

