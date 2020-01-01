Токеномика на Joseon Mun (JSM) Открийте ключова информация за Joseon Mun (JSM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Joseon Mun (JSM) The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain. Официален уебсайт: https://joseon.com/ Бяла книга: https://joseon.cloud/JoseonWhitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x04C618CDbc1D59142dFEB4B9864835A06983EC2d Купете JSM сега!

Токеномика и анализ на цената за Joseon Mun (JSM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Joseon Mun (JSM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.199995 $ 0.199995 $ 0.199995 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000299223549620571 $ 0.000299223549620571 $ 0.000299223549620571 Текуща цена: $ 0.000226 $ 0.000226 $ 0.000226 Научете повече за цената на Joseon Mun (JSM)

Токеномика на Joseon Mun (JSM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Joseon Mun (JSM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JSM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JSM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JSM, разгледайте цената в реално време на токените JSM!

Как да купя JSM Интересувате се да добавите Joseon Mun (JSM) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на JSM, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате JSM в MEXC сега!

История на цените на Joseon Mun (JSM) Анализирането на историята на цените на JSM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на JSM сега!

Прогноза за цената за JSM Искате ли да знаете какъв път може да поеме JSM? Нашата страница за прогноза за цената JSM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JSM сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!