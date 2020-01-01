Токеномика на Jset coin (JSET) Открийте ключова информация за Jset coin (JSET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Jset coin (JSET) It is a news platform service where anyone can write news and readers can make money by reading it. Официален уебсайт: https://jsetcoin.com/ Бяла книга: https://jsetcoin.com/jset-whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xa4acbc10044a343f1485dfc0a2881d9173331474 Купете JSET сега!

Токеномика и анализ на цената за Jset coin (JSET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Jset coin (JSET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.59M $ 4.59M $ 4.59M Рекорд за всички времена: $ 9 $ 9 $ 9 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00409765594632611 $ 0.00409765594632611 $ 0.00409765594632611 Текуща цена: $ 0.009177 $ 0.009177 $ 0.009177 Научете повече за цената на Jset coin (JSET)

Токеномика на Jset coin (JSET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Jset coin (JSET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JSET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JSET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JSET, разгледайте цената в реално време на токените JSET!

Как да купя JSET Интересувате се да добавите Jset coin (JSET) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на JSET, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате JSET в MEXC сега!

История на цените на Jset coin (JSET) Анализирането на историята на цените на JSET помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на JSET сега!

Прогноза за цената за JSET Искате ли да знаете какъв път може да поеме JSET? Нашата страница за прогноза за цената JSET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JSET сега!

