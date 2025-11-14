Токеномика на JoJoWorld (JOJO)

Токеномика на JoJoWorld (JOJO)

Открийте ключова информация за JoJoWorld (JOJO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:25:52 (UTC+8)
Токеномика и анализ на цената за JoJoWorld (JOJO)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за JoJoWorld (JOJO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
Общо предлагане:
$ 800.00M
$ 800.00M$ 800.00M
Циркулиращо предлагане:
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 20.69M
$ 20.69M$ 20.69M
Рекорд за всички времена:
$ 0.175
$ 0.175$ 0.175
Най-ниска стойност за целия период:
Текуща цена:
$ 0.02586
$ 0.02586$ 0.02586

Информация за JoJoWorld (JOJO)

JoJoWorld is a decentralized 3D data infrastructure platform that empowers creators to contribute and tokenize spatial data while enabling enterprises to access curated datasets and AI annotation tools. Powered by the JOJO token, it delivers utility through incentives, governance, and seamless access to high-quality 3D resources for AI, robotics, and AR/VR applications.

Официален уебсайт:
https://www.jojoworld.com/
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/token/0xC2B6759ab60E8f548A74Ce0359ab92c5929bb24D

Токеномика на JoJoWorld (JOJO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на JoJoWorld (JOJO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой JOJO токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой JOJO токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на JOJO, разгледайте цената в реално време на токените JOJO!

Как да купя JOJO

Интересувате се да добавите JoJoWorld (JOJO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на JOJO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на JoJoWorld (JOJO)

Анализирането на историята на цените на JOJO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за JOJO

Искате ли да знаете какъв път може да поеме JOJO? Нашата страница за прогноза за цената JOJO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

