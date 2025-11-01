БорсаDEX+
Цената в реално време на John Tsubasa Rivals днес е 0.0139 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за JOHN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на JOHN в MEXC сега.

John Tsubasa Rivals Лого

John Tsubasa Rivals цена(JOHN)

1 JOHN към USD - цена в реално време:

$0.01391
-0.42%1D
USD
John Tsubasa Rivals (JOHN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:01:00 (UTC+8)

Информация за цената за John Tsubasa Rivals (JOHN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01327
24-часов нисък
$ 0.01417
24-часов висок

$ 0.01327
$ 0.01417
--
--
-0.29%

-0.42%

-1.56%

-1.56%

Цената в реално време за John Tsubasa Rivals (JOHN) е$ 0.0139. През последните 24 часа JOHN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01327 до най-висока стойност $ 0.01417, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JOHN е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JOHN има промяна от -0.29% за последния час, -0.42% за 24 часа и -1.56% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за John Tsubasa Rivals (JOHN)

$ 103.42K
$ 103.42K$ 103.42K

$ 13.90M
$ 13.90M$ 13.90M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

KLAY

Текущата пазарна капитализация на John Tsubasa Rivals е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 103.42K. Циркулиращото предлагане на JOHN е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 13.90M.

История на цените за John Tsubasa Rivals (JOHN) USD

Проследете промените в цените за John Tsubasa Rivals днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0000587-0.42%
30 дни$ -0.00139-9.10%
60 дни$ -0.00419-23.17%
90 дни$ -0.00067-4.60%
John Tsubasa Rivals Промяна на цената днес

Днес JOHN регистрира промяна от $ -0.0000587 (-0.42%), отразяваща последната му пазарна активност.

John Tsubasa Rivals 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00139 (-9.10%), което показва краткосрочното представяне на токена.

John Tsubasa Rivals 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни JOHN отбеляза промяна на $ -0.00419 (-23.17%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

John Tsubasa Rivals 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.00067 (-4.60%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на John Tsubasa Rivals (JOHN) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за John Tsubasa Rivals сега.

Какво е John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

John Tsubasa Rivals се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите John Tsubasa Rivals инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете JOHN наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за John Tsubasa Rivals в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано John Tsubasa Rivals купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за John Tsubasa Rivals (USD)

Колко ще струва John Tsubasa Rivals (JOHN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от John Tsubasa Rivals (JOHN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за John Tsubasa Rivals.

Проверете прогнозата за цената за John Tsubasa Rivals сега!

Токеномика на John Tsubasa Rivals (JOHN)

Разбирането на токеномиката на John Tsubasa Rivals (JOHN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените JOHN сега!

Как да купя John Tsubasa Rivals (JOHN)

Търсите как да купите John Tsubasa Rivals? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите John Tsubasa Rivals от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

JOHN към местни валути

John Tsubasa Rivals ресурс

За по-задълбочено разбиране на John Tsubasa Rivals, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на John Tsubasa Rivals
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно John Tsubasa Rivals

Колко струва John Tsubasa Rivals (JOHN) днес?
Цената в реално време на JOHN в USD е 0.0139 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на JOHN към USD?
Текущата цена на JOHN към USD е $ 0.0139. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на John Tsubasa Rivals?
Пазарната капитализация за JOHN е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на JOHN?
Циркулиращото предлагане на JOHN е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на JOHN?
JOHN постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на JOHN?
JOHN достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на JOHN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за JOHN е $ 103.42K USD.
Ще се повиши ли JOHN тази година?
JOHN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за JOHN за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:01:00 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

