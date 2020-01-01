Токеномика на Japan Open Chain (JOC) Открийте ключова информация за Japan Open Chain (JOC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Japan Open Chain (JOC) Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators. Официален уебсайт: https://www.japanopenchain.org/en/ Бяла книга: https://www.jbfd.org/en/joc-whitepaper Изследовател на блокове: https://explorer.japanopenchain.org/ Купете JOC сега!

Токеномика и анализ на цената за Japan Open Chain (JOC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Japan Open Chain (JOC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1 $ 1 $ 1 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 Текуща цена: $ 0.0818 $ 0.0818 $ 0.0818 Научете повече за цената на Japan Open Chain (JOC)

Токеномика на Japan Open Chain (JOC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Japan Open Chain (JOC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JOC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JOC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JOC, разгледайте цената в реално време на токените JOC!

