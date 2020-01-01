Токеномика на JetTon Game (JETTON) Открийте ключова информация за JetTon Game (JETTON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за JetTon Game (JETTON) JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies. Официален уебсайт: https://jetton.investments/en Бяла книга: https://docs.google.com/document/d/1x7UD0QAkLCeDReWGpzZHALglRp6HuXMb/edit?usp=sharing&ouid=112798349512180798944&rtpof=true&sd=true Изследовател на блокове: https://tonscan.org/jetton/EQAQXlWJvGbbFfE8F3oS8s87lIgdovS455IsWFaRdmJetTon Купете JETTON сега!

Токеномика и анализ на цената за JetTon Game (JETTON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за JetTon Game (JETTON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 8.11M $ 8.11M $ 8.11M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.36M $ 19.36M $ 19.36M Рекорд за всички времена: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.1199002098862238 $ 0.1199002098862238 $ 0.1199002098862238 Текуща цена: $ 0.19361 $ 0.19361 $ 0.19361 Научете повече за цената на JetTon Game (JETTON)

Токеномика на JetTon Game (JETTON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на JetTon Game (JETTON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JETTON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JETTON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JETTON, разгледайте цената в реално време на токените JETTON!

Как да купя JETTON Интересувате се да добавите JetTon Game (JETTON) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на JETTON, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате JETTON в MEXC сега!

История на цените на JetTon Game (JETTON) Анализирането на историята на цените на JETTON помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на JETTON сега!

Прогноза за цената за JETTON Искате ли да знаете какъв път може да поеме JETTON? Нашата страница за прогноза за цената JETTON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JETTON сега!

