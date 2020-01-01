Токеномика на I m a Jeet (JEETS) Открийте ключова информация за I m a Jeet (JEETS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за I m a Jeet (JEETS) $JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer. Официален уебсайт: https://Jeets.ai Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/7D87YFU86HJcHwc3izRp27eAH6G9MYY8WeoE1R5xpump Купете JEETS сега!

Токеномика и анализ на цената за I m a Jeet (JEETS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за I m a Jeet (JEETS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Рекорд за всички времена: $ 0.0039114 $ 0.0039114 $ 0.0039114 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001265723808883623 $ 0.001265723808883623 $ 0.001265723808883623 Текуща цена: $ 0.0019326 $ 0.0019326 $ 0.0019326 Научете повече за цената на I m a Jeet (JEETS)

Токеномика на I m a Jeet (JEETS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на I m a Jeet (JEETS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JEETS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JEETS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JEETS, разгледайте цената в реално време на токените JEETS!

