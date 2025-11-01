БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на JDcom днес е 33.2 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за JDON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на JDON в MEXC сега.Цената в реално време на JDcom днес е 33.2 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за JDON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на JDON в MEXC сега.

Повече за JDON

JDONценова информация

Какво представлява JDON

Официален уебсайт на JDON

Токеномика на JDON

JDON ценова прогноза

JDON История

Ръководство за закупуване за JDON

Конвертор на валута JDON във фиат

JDON спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

JDcom Лого

JDcom цена(JDON)

1 JDON към USD - цена в реално време:

$33.2
$33.2$33.2
+0.27%1D
USD
JDcom (JDON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:39:30 (UTC+8)

Информация за цената за JDcom (JDON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 32.78
$ 32.78$ 32.78
24-часов нисък
$ 33.76
$ 33.76$ 33.76
24-часов висок

$ 32.78
$ 32.78$ 32.78

$ 33.76
$ 33.76$ 33.76

$ 36.90868486875765
$ 36.90868486875765$ 36.90868486875765

$ 30.590269632126216
$ 30.590269632126216$ 30.590269632126216

+0.45%

+0.27%

+0.33%

+0.33%

Цената в реално време за JDcom (JDON) е$ 33.2. През последните 24 часа JDON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 32.78 до най-висока стойност $ 33.76, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JDON е $ 36.90868486875765, а най-ниската цена за всички времена е $ 30.590269632126216.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JDON има промяна от +0.45% за последния час, +0.27% за 24 часа и +0.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за JDcom (JDON)

No.2161

$ 998.84K
$ 998.84K$ 998.84K

$ 56.40K
$ 56.40K$ 56.40K

$ 998.84K
$ 998.84K$ 998.84K

30.09K
30.09K 30.09K

30,085.47684803
30,085.47684803 30,085.47684803

ETH

Текущата пазарна капитализация на JDcom е $ 998.84K, като 24-часовият обем на търговията е $ 56.40K. Циркулиращото предлагане на JDON е 30.09K, като общото предлагане е 30085.47684803. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 998.84K.

История на цените за JDcom (JDON) USD

Проследете промените в цените за JDcom днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0894+0.27%
30 дни$ -2.8-7.78%
60 дни$ +13.2+66.00%
90 дни$ +13.2+66.00%
JDcom Промяна на цената днес

Днес JDON регистрира промяна от $ +0.0894 (+0.27%), отразяваща последната му пазарна активност.

JDcom 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -2.8 (-7.78%), което показва краткосрочното представяне на токена.

JDcom 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни JDON отбеляза промяна на $ +13.2 (+66.00%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

JDcom 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +13.2 (+66.00%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на JDcom (JDON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за JDcom сега.

Какво е JDcom (JDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

JDcom се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите JDcom инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете JDON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за JDcom в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано JDcom купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за JDcom (USD)

Колко ще струва JDcom (JDON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от JDcom (JDON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за JDcom.

Проверете прогнозата за цената за JDcom сега!

Токеномика на JDcom (JDON)

Разбирането на токеномиката на JDcom (JDON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените JDON сега!

Как да купя JDcom (JDON)

Търсите как да купите JDcom? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите JDcom от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

JDON към местни валути

1 JDcom(JDON) към VND
873,658
1 JDcom(JDON) към AUD
A$50.464
1 JDcom(JDON) към GBP
25.232
1 JDcom(JDON) към EUR
28.552
1 JDcom(JDON) към USD
$33.2
1 JDcom(JDON) към MYR
RM139.108
1 JDcom(JDON) към TRY
1,395.728
1 JDcom(JDON) към JPY
¥5,112.8
1 JDcom(JDON) към ARS
ARS$48,046.044
1 JDcom(JDON) към RUB
2,682.56
1 JDcom(JDON) към INR
2,947.828
1 JDcom(JDON) към IDR
Rp553,333.112
1 JDcom(JDON) към PHP
1,948.84
1 JDcom(JDON) към EGP
￡E.1,568.368
1 JDcom(JDON) към BRL
R$178.284
1 JDcom(JDON) към CAD
C$46.48
1 JDcom(JDON) към BDT
4,061.024
1 JDcom(JDON) към NGN
48,046.044
1 JDcom(JDON) към COP
$128,185.2
1 JDcom(JDON) към ZAR
R.575.024
1 JDcom(JDON) към UAH
1,392.74
1 JDcom(JDON) към TZS
T.Sh.81,773.26
1 JDcom(JDON) към VES
Bs7,337.2
1 JDcom(JDON) към CLP
$31,274.4
1 JDcom(JDON) към PKR
Rs9,325.548
1 JDcom(JDON) към KZT
17,594.008
1 JDcom(JDON) към THB
฿1,074.684
1 JDcom(JDON) към TWD
NT$1,021.232
1 JDcom(JDON) към AED
د.إ121.844
1 JDcom(JDON) към CHF
Fr26.56
1 JDcom(JDON) към HKD
HK$257.964
1 JDcom(JDON) към AMD
֏12,705.64
1 JDcom(JDON) към MAD
.د.م307.1
1 JDcom(JDON) към MXN
$615.86
1 JDcom(JDON) към SAR
ريال124.5
1 JDcom(JDON) към ETB
Br5,120.104
1 JDcom(JDON) към KES
KSh4,289.108
1 JDcom(JDON) към JOD
د.أ23.5388
1 JDcom(JDON) към PLN
122.508
1 JDcom(JDON) към RON
лв146.08
1 JDcom(JDON) към SEK
kr315.068
1 JDcom(JDON) към BGN
лв56.108
1 JDcom(JDON) към HUF
Ft11,163.168
1 JDcom(JDON) към CZK
700.188
1 JDcom(JDON) към KWD
د.ك10.1592
1 JDcom(JDON) към ILS
107.9
1 JDcom(JDON) към BOB
Bs229.412
1 JDcom(JDON) към AZN
56.44
1 JDcom(JDON) към TJS
SM305.772
1 JDcom(JDON) към GEL
89.972
1 JDcom(JDON) към AOA
Kz30,430.788
1 JDcom(JDON) към BHD
.د.ب12.4832
1 JDcom(JDON) към BMD
$33.2
1 JDcom(JDON) към DKK
kr214.804
1 JDcom(JDON) към HNL
L873.824
1 JDcom(JDON) към MUR
1,518.568
1 JDcom(JDON) към NAD
$573.696
1 JDcom(JDON) към NOK
kr335.984
1 JDcom(JDON) към NZD
$57.768
1 JDcom(JDON) към PAB
B/.33.2
1 JDcom(JDON) към PGK
K139.772
1 JDcom(JDON) към QAR
ر.ق120.848
1 JDcom(JDON) към RSD
дин.3,373.12
1 JDcom(JDON) към UZS
soʻm399,999.908
1 JDcom(JDON) към ALL
L2,782.492
1 JDcom(JDON) към ANG
ƒ59.428
1 JDcom(JDON) към AWG
ƒ59.76
1 JDcom(JDON) към BBD
$66.4
1 JDcom(JDON) към BAM
KM55.776
1 JDcom(JDON) към BIF
Fr98,205.6
1 JDcom(JDON) към BND
$43.16
1 JDcom(JDON) към BSD
$33.2
1 JDcom(JDON) към JMD
$5,333.912
1 JDcom(JDON) към KHR
133,333.192
1 JDcom(JDON) към KMF
Fr14,143.2
1 JDcom(JDON) към LAK
721,739.116
1 JDcom(JDON) към LKR
රු10,118.696
1 JDcom(JDON) към MDL
L561.08
1 JDcom(JDON) към MGA
Ar149,549.4
1 JDcom(JDON) към MOP
P265.932
1 JDcom(JDON) към MVR
507.96
1 JDcom(JDON) към MWK
MK57,638.852
1 JDcom(JDON) към MZN
MT2,121.48
1 JDcom(JDON) към NPR
रु4,713.736
1 JDcom(JDON) към PYG
235,454.4
1 JDcom(JDON) към RWF
Fr48,239.6
1 JDcom(JDON) към SBD
$273.236
1 JDcom(JDON) към SCR
463.804
1 JDcom(JDON) към SRD
$1,278.2
1 JDcom(JDON) към SVC
$290.5
1 JDcom(JDON) към SZL
L576.02
1 JDcom(JDON) към TMT
m116.2
1 JDcom(JDON) към TND
د.ت97.5084
1 JDcom(JDON) към TTD
$224.764
1 JDcom(JDON) към UGX
Sh115,668.8
1 JDcom(JDON) към XAF
Fr18,857.6
1 JDcom(JDON) към XCD
$89.64
1 JDcom(JDON) към XOF
Fr18,857.6
1 JDcom(JDON) към XPF
Fr3,419.6
1 JDcom(JDON) към BWP
P446.208
1 JDcom(JDON) към BZD
$66.732
1 JDcom(JDON) към CVE
$3,163.628
1 JDcom(JDON) към DJF
Fr5,909.6
1 JDcom(JDON) към DOP
$2,127.788
1 JDcom(JDON) към DZD
د.ج4,314.34
1 JDcom(JDON) към FJD
$75.032
1 JDcom(JDON) към GNF
Fr288,674
1 JDcom(JDON) към GTQ
Q254.644
1 JDcom(JDON) към GYD
$6,952.744
1 JDcom(JDON) към ISK
kr4,150

JDcom ресурс

За по-задълбочено разбиране на JDcom, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на JDcom
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно JDcom

Колко струва JDcom (JDON) днес?
Цената в реално време на JDON в USD е 33.2 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на JDON към USD?
Текущата цена на JDON към USD е $ 33.2. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на JDcom?
Пазарната капитализация за JDON е $ 998.84K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на JDON?
Циркулиращото предлагане на JDON е 30.09K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на JDON?
JDON постигна ATH цена от 36.90868486875765 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на JDON?
JDON достигна ATL цена от 30.590269632126216 USD.
Какъв е обемът на търговията на JDON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за JDON е $ 56.40K USD.
Ще се повиши ли JDON тази година?
JDON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за JDON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:39:30 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за JDcom (JDON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор JDON-към-USD

Сума

JDON
JDON
USD
USD

1 JDON = 33.2 USD

Търговия на JDON

JDON/USDT
$33.2
$33.2$33.2
+0.33%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$110,015.01
$110,015.01$110,015.01

-0.18%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,863.01
$3,863.01$3,863.01

+0.05%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03370
$0.03370$0.03370

+4.72%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.89
$186.89$186.89

-0.67%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,863.01
$3,863.01$3,863.01

+0.05%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$110,015.01
$110,015.01$110,015.01

-0.18%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.89
$186.89$186.89

-0.67%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5206
$2.5206$2.5206

-0.13%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,083.29
$1,083.29$1,083.29

-0.09%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000779
$0.0000779$0.0000779

+55.80%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09142
$0.09142$0.09142

+814.20%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00063
$0.00063$0.00063

+250.00%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000408
$0.000408$0.000408

+104.00%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000003860
$0.000000003860$0.000000003860

+42.33%

AEGIS Лого

AEGIS

AEGIS

$0.00153
$0.00153$0.00153

+27.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0031
$0.0031$0.0031

+24.00%