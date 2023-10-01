Токеномика на Jasmy (JASMY)
Информация за Jasmy (JASMY)
Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.
Токеномика и анализ на цената за Jasmy (JASMY)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Jasmy (JASMY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на Jasmy (JASMY)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените JASMY. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Overview
JasmyCoin (JASMY) is an ERC-20 token on Ethereum with a maximum supply of 50 billion tokens. The project aims to power an IoT data platform, but as of August 2024, the ecosystem is not yet operational, and the token's primary utility is for payment, investment, and trading on exchanges.
Issuance Mechanism
- Total Supply: 50,000,000,000 JASMY (fixed, no inflation).
- Token Standard: ERC-20 on Ethereum.
Allocation Mechanism
The most recent and verifiable allocation (from project documentation and Medium posts) is as follows:
|Allocation Category
|Amount (JASMY)
|% of Max Supply
|Unlock/Distribution Details
|Ecosystem
|24,000,000,000
|48.00%
|Locked, distributed as business grows (instant unlock at allocation, but gradual use)
|Funds & Institutional Investors
|13,500,000,000
|27.00%
|Locked, distributed linearly/daily from Oct 2021 to Sep 2023
|Contributors & Communities
|10,000,000,000
|20.00%
|Fully unlocked at token genesis (Oct 2021)
|Incentive Fund
|2,500,000,000
|5.00%
|Cliff unlock, fully unlocked on Oct 1, 2023 if milestones achieved (details not disclosed)
Usage and Incentive Mechanism
- Planned Utility:
- Pay service fees on the Jasmy platform.
- Purchase access to data in Personal Data Lockers (PDLs).
- Medium of exchange for products/services on partner platforms.
- Current Utility (as of Aug 2024):
- No active platform utility; only used for payments, investment, and trading.
- No evidence of active staking, liquidity mining, or user rewards.
- No claims on capital, voting rights, or profit-sharing for holders.
Locking and Unlocking Mechanism
|Allocation Category
|Unlock Mechanism
|Unlock Schedule/Details
|Ecosystem
|Instant (locked for use)
|Tokens available from Oct 2021, distributed as business grows (no fixed schedule)
|Funds & Institutional Investors
|Linear (daily)
|Unlocked daily from Oct 2021 to Sep 2023
|Contributors & Communities
|Instant
|Fully unlocked at token genesis (Oct 2021)
|Incentive Fund
|Cliff
|Fully unlocked on Oct 1, 2023, if milestones achieved (milestones not publicly listed)
- Unlocking Timeframes:
- Most major unlocks completed by late 2023.
- As of August 2024, the vast majority of tokens are unlocked and in circulation.
Additional Notes
- Acquisition: JASMY can be purchased on major centralized and decentralized exchanges.
- Staking: Staking was announced for BEP-20 JASMY on BNB Smart Chain, but no evidence of an active program as of August 2024.
- Concentration: As of August 2024, the top 10 wallets hold ~35.89% of the supply, with some large exchange wallets among them.
Summary Table
|Category
|Amount (JASMY)
|% of Supply
|Unlock Mechanism
|Unlock Period/Status
|Ecosystem
|24,000,000,000
|48.00%
|Instant/Locked
|As business grows (since Oct 2021)
|Funds & Institutional Investors
|13,500,000,000
|27.00%
|Linear/Daily
|Oct 2021 – Sep 2023 (completed)
|Contributors & Communities
|10,000,000,000
|20.00%
|Instant
|Fully unlocked (Oct 2021)
|Incentive Fund
|2,500,000,000
|5.00%
|Cliff
|Fully unlocked (Oct 2023, if milestones met)
Limitations and Transparency
- There have been multiple versions of allocation plans in whitepapers and Medium posts; the above reflects the most recent and verifiable data.
- Some details, such as the specific milestones for the Incentive Fund unlock, have not been publicly disclosed.
- No evidence of ongoing or future scheduled unlocks as of August 2024.
In summary: JasmyCoin's token economics are characterized by a fixed supply, major unlocks completed by 2023, and a current lack of active platform utility or incentive mechanisms. Most tokens are now liquid, with a significant portion held by large wallets and exchanges.
Токеномика на Jasmy (JASMY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Jasmy (JASMY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой JASMY токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой JASMY токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на JASMY, разгледайте цената в реално време на токените JASMY!
Как да купя JASMY
Интересувате се да добавите Jasmy (JASMY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на JASMY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на Jasmy (JASMY)
Анализирането на историята на цените на JASMY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за JASMY
Искате ли да знаете какъв път може да поеме JASMY? Нашата страница за прогноза за цената JASMY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Купете Jasmy (JASMY)
Сума
1 JASMY = 0.015826 USD