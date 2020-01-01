Токеномика на izumi Finance (IZI) Открийте ключова информация за izumi Finance (IZI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за izumi Finance (IZI) izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way. Официален уебсайт: https://izumi.finance/home Бяла книга: https://docs.izumi.finance/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x9ad37205d608b8b219e6a2573f922094cec5c200

Токеномика и анализ на цената за izumi Finance (IZI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за izumi Finance (IZI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 787.40M $ 787.40M $ 787.40M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.21M $ 8.21M $ 8.21M Рекорд за всички времена: $ 0.2324 $ 0.2324 $ 0.2324 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 Текуща цена: $ 0.004105 $ 0.004105 $ 0.004105 Научете повече за цената на izumi Finance (IZI)

Токеномика на izumi Finance (IZI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на izumi Finance (IZI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IZI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IZI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IZI, разгледайте цената в реално време на токените IZI!

История на цените на izumi Finance (IZI) Анализирането на историята на цените на IZI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на IZI сега!

Прогноза за цената за IZI Искате ли да знаете какъв път може да поеме IZI? Нашата страница за прогноза за цената IZI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IZI сега!

