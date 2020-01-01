Токеномика на IX Token (IXT) Открийте ключова информация за IX Token (IXT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за IX Token (IXT) PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field. Официален уебсайт: https://www.planetix.com/ Бяла книга: https://whitepaper.planetix.com/ Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe Купете IXT сега!

Токеномика и анализ на цената за IX Token (IXT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за IX Token (IXT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.11M $ 17.11M $ 17.11M Общо предлагане: $ 153.26M $ 153.26M $ 153.26M Циркулиращо предлагане: $ 131.44M $ 131.44M $ 131.44M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.95M $ 19.95M $ 19.95M Рекорд за всички времена: $ 0.9778 $ 0.9778 $ 0.9778 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 Текуща цена: $ 0.13016 $ 0.13016 $ 0.13016 Научете повече за цената на IX Token (IXT)

Токеномика на IX Token (IXT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на IX Token (IXT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IXT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IXT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IXT, разгледайте цената в реално време на токените IXT!

