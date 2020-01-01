Токеномика на Invest Zone (IVFUN) Открийте ключова информация за Invest Zone (IVFUN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Invest Zone (IVFUN) IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist. Официален уебсайт: https://ivfun.meme/ Изследовател на блокове: https://tronscan.org/#/token20/TSig7sWzEL2K83mkJMQtbyPpiVSbR6pZnb Купете IVFUN сега!

Токеномика и анализ на цената за Invest Zone (IVFUN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Invest Zone (IVFUN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 361.61K $ 361.61K $ 361.61K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 940.22M $ 940.22M $ 940.22M FDV (оценка при пълна реализация): $ 384.60K $ 384.60K $ 384.60K Рекорд за всички времена: $ 0.04011 $ 0.04011 $ 0.04011 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000225814595489096 $ 0.000225814595489096 $ 0.000225814595489096 Текуща цена: $ 0.0003846 $ 0.0003846 $ 0.0003846 Научете повече за цената на Invest Zone (IVFUN)

Токеномика на Invest Zone (IVFUN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Invest Zone (IVFUN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IVFUN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IVFUN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IVFUN, разгледайте цената в реално време на токените IVFUN!

Как да купя IVFUN Интересувате се да добавите Invest Zone (IVFUN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на IVFUN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате IVFUN в MEXC сега!

История на цените на Invest Zone (IVFUN) Анализирането на историята на цените на IVFUN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на IVFUN сега!

Прогноза за цената за IVFUN Искате ли да знаете какъв път може да поеме IVFUN? Нашата страница за прогноза за цената IVFUN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IVFUN сега!

