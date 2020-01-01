Токеномика на Ithaca Protocol (ITHACA) Открийте ключова информация за Ithaca Protocol (ITHACA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ithaca Protocol (ITHACA) Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying. Официален уебсайт: https://www.ithacaprotocol.io/ Бяла книга: https://docs.ithacaprotocol.io/docs/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca Купете ITHACA сега!

Токеномика и анализ на цената за Ithaca Protocol (ITHACA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ithaca Protocol (ITHACA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 529.86K $ 529.86K $ 529.86K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 79.79M $ 79.79M $ 79.79M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.64M $ 6.64M $ 6.64M Рекорд за всички времена: $ 0.14663 $ 0.14663 $ 0.14663 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 Текуща цена: $ 0.006641 $ 0.006641 $ 0.006641 Научете повече за цената на Ithaca Protocol (ITHACA)

Токеномика на Ithaca Protocol (ITHACA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ithaca Protocol (ITHACA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ITHACA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ITHACA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ITHACA, разгледайте цената в реално време на токените ITHACA!

Как да купя ITHACA Интересувате се да добавите Ithaca Protocol (ITHACA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ITHACA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ITHACA в MEXC сега!

История на цените на Ithaca Protocol (ITHACA) Анализирането на историята на цените на ITHACA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ITHACA сега!

Прогноза за цената за ITHACA Искате ли да знаете какъв път може да поеме ITHACA? Нашата страница за прогноза за цената ITHACA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ITHACA сега!

