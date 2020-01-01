Токеномика на Ispolink Token (ISP) Открийте ключова информация за Ispolink Token (ISP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ispolink Token (ISP) Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token. Официален уебсайт: https://ispolink.com/ Бяла книга: https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014 Купете ISP сега!

Токеномика и анализ на цената за Ispolink Token (ISP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ispolink Token (ISP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000272950122589025 $ 0.000272950122589025 $ 0.000272950122589025 Текуща цена: $ 0.0003542 $ 0.0003542 $ 0.0003542 Научете повече за цената на Ispolink Token (ISP)

Токеномика на Ispolink Token (ISP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ispolink Token (ISP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ISP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ISP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ISP, разгледайте цената в реално време на токените ISP!

Как да купя ISP Интересувате се да добавите Ispolink Token (ISP) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ISP, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Ispolink Token (ISP) Анализирането на историята на цените на ISP помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ISP сега!

Прогноза за цената за ISP Искате ли да знаете какъв път може да поеме ISP? Нашата страница за прогноза за цената ISP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ISP сега!

