Информация за Islamic Coin (ISLM) Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance. Официален уебсайт: https://islamiccoin.net Бяла книга: https://islamiccoin.net/whitepaper Изследовател на блокове: https://explorer.haqq.network Купете ISLM сега!

Токеномика и анализ на цената за Islamic Coin (ISLM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Islamic Coin (ISLM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 47.19M $ 47.19M $ 47.19M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.10414 $ 0.10414 $ 0.10414 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02059762751860959 $ 0.02059762751860959 $ 0.02059762751860959 Текуща цена: $ 0.02348 $ 0.02348 $ 0.02348 Научете повече за цената на Islamic Coin (ISLM)

Токеномика на Islamic Coin (ISLM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Islamic Coin (ISLM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ISLM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ISLM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ISLM, разгледайте цената в реално време на токените ISLM!

История на цените на Islamic Coin (ISLM) Анализирането на историята на цените на ISLM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ISLM сега!

Прогноза за цената за ISLM Искате ли да знаете какъв път може да поеме ISLM? Нашата страница за прогноза за цената ISLM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ISLM сега!

