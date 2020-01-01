Токеномика на Nifty Island (ISLAND) Открийте ключова информация за Nifty Island (ISLAND), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Nifty Island (ISLAND) Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards. Официален уебсайт: https://www.niftyisland.com Бяла книга: https://guide.niftyisland.com Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/HX6zNkjJ7zy653VoDWzbaYpSg7BrgLfq4i4RA7D5nkkz

Токеномика и анализ на цената за Nifty Island (ISLAND) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Nifty Island (ISLAND), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 171.69M $ 171.69M $ 171.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.77M $ 13.77M $ 13.77M Рекорд за всички времена: $ 0.7836 $ 0.7836 $ 0.7836 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.009059406634082372 $ 0.009059406634082372 $ 0.009059406634082372 Текуща цена: $ 0.013765 $ 0.013765 $ 0.013765 Научете повече за цената на Nifty Island (ISLAND)

Токеномика на Nifty Island (ISLAND): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Nifty Island (ISLAND) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ISLAND токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ISLAND токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ISLAND, разгледайте цената в реално време на токените ISLAND!

Как да купя ISLAND Интересувате се да добавите Nifty Island (ISLAND) към портфейла си?

История на цените на Nifty Island (ISLAND) Анализирането на историята на цените на ISLAND помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ISLAND сега!

Прогноза за цената за ISLAND Искате ли да знаете какъв път може да поеме ISLAND? Нашата страница за прогноза за цената ISLAND съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ISLAND сега!

