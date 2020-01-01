Токеномика на ISKRA Token (ISK) Открийте ключова информация за ISKRA Token (ISK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ISKRA Token (ISK) Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play. Официален уебсайт: https://iskra.world/ Бяла книга: https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C Купете ISK сега!

Токеномика и анализ на цената за ISKRA Token (ISK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ISKRA Token (ISK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 383.17M $ 383.17M $ 383.17M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.27M $ 4.27M $ 4.27M Рекорд за всички времена: $ 0.3015 $ 0.3015 $ 0.3015 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004305575490168477 $ 0.004305575490168477 $ 0.004305575490168477 Текуща цена: $ 0.00427 $ 0.00427 $ 0.00427 Научете повече за цената на ISKRA Token (ISK)

Токеномика на ISKRA Token (ISK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ISKRA Token (ISK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ISK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ISK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ISK, разгледайте цената в реално време на токените ISK!

Как да купя ISK Интересувате се да добавите ISKRA Token (ISK) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ISK, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ISK в MEXC сега!

История на цените на ISKRA Token (ISK) Анализирането на историята на цените на ISK помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ISK сега!

Прогноза за цената за ISK Искате ли да знаете какъв път може да поеме ISK? Нашата страница за прогноза за цената ISK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ISK сега!

