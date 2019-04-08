Токеномика на IRISnet (IRIS) Открийте ключова информация за IRISnet (IRIS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за IRISnet (IRIS) IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains. Официален уебсайт: https://www.irisnet.org/ Бяла книга: https://www.irisnet.org/docs/resources/whitepaper-en.html Изследовател на блокове: https://irishub.iobscan.io/#/home Купете IRIS сега!

Токеномика и анализ на цената за IRISnet (IRIS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за IRISnet (IRIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.31584 $ 0.31584 $ 0.31584 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 $ 0.000234721767649552 Текуща цена: $ 0.0007223 $ 0.0007223 $ 0.0007223 Научете повече за цената на IRISnet (IRIS)

Токеномика на IRISnet (IRIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на IRISnet (IRIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IRIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IRIS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IRIS, разгледайте цената в реално време на токените IRIS!

История на цените на IRISnet (IRIS) Анализирането на историята на цените на IRIS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на IRIS сега!

Прогноза за цената за IRIS Искате ли да знаете какъв път може да поеме IRIS? Нашата страница за прогноза за цената IRIS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IRIS сега!

