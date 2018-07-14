Токеномика на IQ (IQ) Открийте ключова информация за IQ (IQ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за IQ (IQ) The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets. Официален уебсайт: https://iqai.com/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9

Токеномика и анализ на цената за IQ (IQ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за IQ (IQ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 82.66M Общо предлагане: $ 60.00B Циркулиращо предлагане: $ 22.72B FDV (оценка при пълна реализация): $ 218.34M Рекорд за всички времена: $ 0.04 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000624084526758 Текуща цена: $ 0.003639

Токеномика на IQ (IQ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на IQ (IQ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IQ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IQ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IQ, разгледайте цената в реално време на токените IQ!

